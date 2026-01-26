¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ¤ÎÉ½¾´¼°¤òÃæ¹ñÀä»¿¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤À¡×¡¡»î¹ç¸å¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç¸½ÃÏ24Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤ò4-0¤Ç²¼¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï½é¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»î¹ç¸å¤ÎÆüËÜ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤È¤Ê¤ë21ºÐ°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼ÂÎÏº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç´°ÇÔ¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÄ¾ÇÅ吧¡×¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤ÎÆüËÜ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»î¹ç¸å¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎU23ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÀ°Îó¤·¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¾ð·Ê¡×¡ÖÃæ¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¤Þ¤Ç·üÌ¿¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ã¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÅØÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤À¡×¡ÖÁê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢Â¾¼Ô¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ë³Ø¤ó¤Ç°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë³Ø¤ó¤Ç¡¢»ñ¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â¿ÊÊâ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë