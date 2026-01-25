「シルクロードＳ・Ｇ３」（２月１日、京都）

春のスプリント王決定戦・高松宮記念を見据えて実力馬たちが始動する。エーティーマクフィは長らくダート短距離を主戦場にするも、オープン昇格後はひと押し足りない状況が続き、昨夏の函館で再び芝へ舵を切ると輝きを取り戻した。青函Ｓで約２年ぶりの勝利を挙げ、続くキーンランドＣは７着とはいえ、勝ち馬から０秒３差。そして前走の京阪杯で鋭い末脚を繰り出し、Ｇ１馬を２着に退けて鮮烈な重賞初勝利を飾った。今の荒れ始めた京都の馬場は絶好の舞台。重賞連勝を狙う。

３月に定年を迎える西園正師が送り出すビッグシーザーは、昨年の高松宮記念９着以来となる長欠明け。２４年京阪杯などオープン３勝を挙げる好相性の京都で復権を狙う。極上の末脚を武器に、前走の淀短距離Ｓでオープン初勝利を挙げたヤブサメ。距離を短縮し、しまいを生かすスタイルにしてから確実性がグンと上がった。初の重賞舞台でも末脚勝負なら負けない。

昨年の覇者エイシンフェンサーもＶ争いの一角だ。香港遠征こそ１２着と崩れたが、国内線では高松宮記念、京阪杯、阪神Ｃと全て５着と常に上位争いを演じており、連覇は十分視界に入る。

ロードフォアエースは北九州記念９着以来、２度目の重賞挑戦。昨年末のラピスラズリＳで、右手前のまま３馬身差圧勝を飾った勢いに乗って挑む今回は、２戦２勝と好相性の舞台。待望の重賞初勝利は近い。昨夏の北九州記念覇者ヤマニンアルリフラも見逃せない。近３走は１２、１５、７着と崩れているが、本来の鋭い末脚が発揮できれば巻き返しは必至だ。