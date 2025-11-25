人気YouTuberグループ「フィッシャーズ」のリーダー・シルクロードさんが2025年11月24日、公式YouTubeチャンネル「Fischer's-フィッシャーズ-」に公開された動画で、自身や家族の写真を無断撮影する盗撮行為に対して怒りをあらわにした。「わたくし、非常にブチギレております」シルクさんは23年5月30日にYouTuberのゆんさんと結婚し、24年4月に第1子となる長男「コルク」くん、25年10月10日には第2子となる次男「チルク」くんが誕