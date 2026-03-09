登録者数114万人の人気YouTuber・ゆんさんが2026年3月7日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、角膜剥離になったと報告した。長男が伸ばした指が「ズキンと奥に刺さりまして」「左目が見えません。」と題した動画でゆんさんは、左目に眼帯をした状態で登場。最近罹患した急性声帯炎が回復してきたとした上で「今度は目をやりました」「怪我してます今」「片目が今使えません」とし、事の経緯を、夫で人気YouTuberグループ「フ