1月25日、中山競馬場で行われた11R・アメリカジョッキークラブカップ（G2・4歳上オープン・芝2200m）は、川田将雅騎乗の3番人気、ショウヘイ（牡4・栗東・友道康夫）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のドゥラドーレス（牡7・美浦・宮田敬介）、3着に14番人気のエヒト（牡9・栗東・森秀行）が入った。勝ちタイムは2:10.8（良）。

2番人気で松山弘平騎乗、ジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）は、7着敗退。

【神戸新聞杯】エリキングが復活V…2着にショウヘイ

レースは大きく縦長の展開に…

川田将雅騎乗の3番人気、ショウヘイが今年の初陣を勝利で飾り、重賞2勝目を挙げた。レースは逃げ馬が飛ばす展開となり、ショウヘイは大きく差の開いた4番手で折り合いをつけて追走。3、4コーナーで徐々に前との差を詰め、直線に向くと、坂を力強く駆け上がる確かな脚取りで差し切った。難しい流れの中でも着実に差を詰め、地力の高さを示す内容だった。

ショウヘイ 8戦3勝

（牡4・栗東・友道康夫）

父：サートゥルナーリア

母：オーロトラジェ

母父：オルフェーヴル

馬主：石川達絵

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ショウヘイ 川田将雅

2着 ドゥラドーレス C.ルメール

3着 エヒト 菅原明良

4着 マテンロウレオ 横山典弘

5着 サンストックトン 松岡正海

6着 ディマイザキッド 岩田望来

7着 ジョバンニ 松山弘平

8着 ノースブリッジ 岩田康誠

9着 ニシノレヴナント 野中悠太郎

10着 アルビージャ 津村明秀

11着 マイネルエンペラー 戸崎圭太

12着 ファウストラーゼン 横山武史

13着 チャックネイト R.キング

14着 ホウオウノーサイド 杉原誠人

15着 マイネルメモリー 佐々木大輔

16着 アウスヴァール 古川吉洋