レースクイーン、そして、BreakingDownのラウンドガールとしても活躍する日南まみは、社会人経験がある。

「元々はアパレルの会社に勤めていたんですが、かわいいコスチュームに憧れて、自分から応募してレースクイーンとしてデビューをしました。かわいい子やきれいな子、意識が高い子が周りにいるので、いつもすごく刺激になっています。そこからラウンドガールも務めるようになって、大きな転機になったのが井上尚弥さんの試合のラウンドガールを務めたとき。一気にフォロワーさんが増えて、そこからは何の写真を載せてもバズるようになりました」

昨年12月に30歳の節目を迎えた日南。

「今はとにかくグラビアを頑張りたいなと思っています。いちばんの目標は紙の写真集を出すことなので、実現できるように頑張ります！」

ひなみまみ

30歳 1995年12月13日生まれ 北海道出身 T160 2020年にレースクイーンデビュー。2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でメディバンネップリ賞を受賞。2025年よりBreakingDownのラウンドガール「Breaking Girl」としても活躍している。そのほか最新情報は公式X（@mami_hinami）、公式Instagram（＠_maaamiy_）にて

写真・唐木貴央

スタイリスト・設楽和代

ヘアメイク・mahiro