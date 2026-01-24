この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

創業4年で300名の会社を売却した経営者が解説。M&Aは「結婚と同じ」と考えるべき理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「会社を売って「幸せ」になれる人、不幸になる人の決定的差。創業4年で300名の組織を売却してわかった"M&Aの真実"」と題した動画を公開。ゲストに招かれたM&A経験者の岡田佳祐氏が、自身の経験を基に会社売却における重要な視点を解説した。



岡田氏は冒頭、M&Aは目的を達成するための「手段」であり、ゴールではないと強調する。例えとしてよく言われるのが「結婚」であり、結婚がゴールではなくその後の生活のスタートであるように、M&Aもまた会社や従業員の未来を創るための始まりに過ぎないという。



岡田氏自身も、創業から4年10ヶ月で従業員300名規模にまで成長させたIT企業をプライム上場企業に売却した経験を持つ。売却を決断した理由について、会社の成長が鈍化し始めたタイミングで、「自分の力だけで解決するより、大手企業のリソースを使った方が会社はもっと早く成長できる」と考えたからだと明かした。



その上で、岡田氏は売却で後悔しないために重要なポイントを3つ挙げる。



1つ目は「覚悟」。何のために、そして誰のためにM&Aを行うのかを深く考え抜き、「やる」という決断と覚悟を持つことが不可欠だとした。



2つ目は「経済合理性で考えない」こと。世間では「高く売れれば勝ち」という風潮があるものの、金額だけで判断すると本質を見失い、失敗につながる可能性が高いと警鐘を鳴らす。



そして3つ目は「買い手を知る」こと。なぜ相手が会社を買いたいのか、その目的やビジョンを深く理解することが、売却後のWin-Winの関係を築く上で最も重要だと語った。



M&Aは単なる金銭的な取引ではなく、関わる全ての人々の未来を左右する重要な経営判断である。動画では、売却という選択肢を考える全ての経営者にとって、目先の利益だけでなく、長期的な視点を持つことの重要性が語られている。