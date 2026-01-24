スタート3日目から急きょ中断

2026年1月21日、東京都交通局は都営バスで実施していた「AI翻訳透明ディスプレイ」の導入に向けた実証実験を一時中断したと発表しました。

【見た目はカッコイイのに…】これが都営バスの「AI翻訳ディスプレイ」です（写真で見る）

この実証は2026年1月15日（木）より、浅草エリアを運行する都02（大塚駅〜錦糸町駅）、草63（池袋駅東口〜浅草寿町）、草64（池袋駅東口〜浅草雷門南）の3路線で行われていたものです。

実験では、AIによる多言語翻訳や、聴覚・言語障害者とのコミュニケーションに対応した、透明な板状ディスプレイ装置をバスの車両降り口付近に設置。この装置はTOPPANから提供されたもので、急増している訪日外国人観光客への対応や、バス運転手の業務負担の軽減を目指してテストされていました。

しかし東京都交通局によると、今回の実証中に「強度不足により機器が破損した」とのこと。そのため実証は3日目の1月18日（日）から一時中断されました。同型の装置を使用した実証実験は、昨年2025年11月にも渋谷エリアで実施されており、今回は2026年1月29日（木）まで、2週間にわたって機器をテストする計画でした。

なお東京都交通局は今後の実験について、「機器の補強が終了次第、再開予定です」としています。