乾貴士が瀬口大翔、濱粼健斗にターン指導、秋葉忠宏コーチも声で盛り上げる

昨シーズン限りで清水エスパルスを退団し、ヴィッセル神戸へ完全移籍で加入した元日本代表MF乾貴士が、新天地で存在感を示している。

クラブが公式YouTubeチャンネルで、乾が若手を指導する様子を伝えた。

2007年に野洲高校から横浜F・マリノスに加入してプロのキャリアをスタートさせた乾は、その後、セレッソ大阪で飛躍を遂げ、ドイツやスペインでもプレーしてきた。その後、一度はC大阪に戻ったがクラブとの契約解除を受け、無所属の時期を経て2022年から清水に加入していた。

清水でもJ1昇格、さらに昨季もJ1リーグ37試合に出場して3得点を記録してJ1残留に貢献したが、シーズン終盤に契約満了が発表された。そして清水で指揮を執っていた秋葉忠宏監督が、新たにコーチに就任した神戸への移籍が発表された。

2シーズンぶりの優勝を目指す神戸は、現在、沖縄でキャンプを行っている。そのなかで乾はMF瀬口大翔、MF濱粼健斗に自身の得意なプレーの一つでもある「ターン」を指導。クラブは「乾貴士塾開講！ ターン講座」と、その様子を投稿した。

動画のなかで乾は、スピードのあるパスを若手の足下に付けながら、「そこでスピードに乗っていけるから」とポイントを伝え、「けっこう、これ試合中に使えるから。やっていったらうまくなる。前の選手がそれできひんと……って感じかな」などと、アドバイスを送っている。

乾塾の途中では秋葉コーチも合流して、トラップが浮いた際には「（ボールが）止まってないねぇ」と、突っ込みを入れる場面も。ファンからは「乾のパスもトラップも毎回、質が高すぎる」「乾の止めて蹴るうますぎる」「ピタピタトラップ見てて気持ちいい」と、実演もした乾の技術の高さに驚く声に加え、「声だけでわかるけど秋葉さん楽しそう」「秋葉さんの存在感強い」と、今季はコーチとしてミヒャエル・スキッベ監督をサポートする秋葉氏へのコメントも多く集まった。（FOOTBALL ZONE編集部）