警察が公開する指名手配犯の写真は、いかにも悪いことをしそうな恐ろしい雰囲気を漂わせたものが多い。21日に警視庁が公開指名手配した巨大スカウトグループトップの男の写真も、犯罪者然としたものばかりだった。臨床心理士の岡村美奈さんが、「悪者の顔」に見える理由について分析する。

【写真】まだいる！今も逃亡続ける指名手配された男たちの”顔”

＊ ＊ ＊

いかにも悪そうな男の写真が公開された。公開手配されたのは、東京都暴力団排除条例違反の容疑で指名手配されていた全国最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」会長、小畑寛昭容疑者。指名手配犯の写真といえばどれも悪そう見えるか、怖そうに見えるか、不気味に見えるか、といったところではないだろうか。

写真を見た時点で、我々はそれが指名手配犯の顔だというレッテルを貼る。その顔写真に期待しているのは悪者の顔であり、優しく柔和な表情ではない。人には、”A型の人は几帳面”などという単純化された思い込みや固定観念である「ステレオタイプ」がある。だから悪者は悪者らしく見えてほしいのだ。さらに人には曖昧な状況を好まないという心理的傾向がある。指名手配犯なのにか弱そうだったり、人が好さそうに見えたりしたら困惑してしまう。悪は悪と白黒つけられる方がすっきりするから、指名手配犯は悪者に見えなければならない。

ナチュラルは、女性を性風俗店に紹介するなどしていた匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）。現在も全国の繁華街で少なくとも1500人のメンバーが活動している。独自に開発したアプリで警察を”ウイルス”と呼び、捜査員の顔写真を共有、摘発を逃れようとしていたようだ。公開手配された小畑はグループのトップで、暴力団にスカウト行為を容認してもらう代わりに、みかじめ料を支払っていたとされる。

公開された小畑容疑者の写真は正面向き。警察署で撮られたものだ。真正面を向いた写真は顔が平板に見えやすく、表情をとらえにくくなりやすい。逮捕された警察での撮影だ。おそらく緊張しただろう。緊張するのは顔も同じで、顔全体の表情が硬くなる。目元に力が入って強張り、眉間に力が入り、口元は結ばれ口角は下がる。小畑容疑者の顔写真を見ればわかるだろう。

我々が運転免許証の写真やパスポート用の写真を撮ると、悪そうに見えるのもそのためだ。笑わないようにしよう、キレイに撮りたいと思ってレンズを見つめると、顔全体が緊張する。そうして出来上がってくるのは、指名手配犯みたいな顔写真だ。

表情は人に対して様々な意図や感情を伝えるという社会的な役割を持つといわれる。他者からの笑顔は親近感や信頼感を感じさせ、歓迎を表すように、強張った硬い表情は不信感や疎外感、拒否を感じさせるというように、表情は社会的なシグナルでもある。指名手配の写真の表情も犯罪は悪ということを示す社会的シグナルの1つだろう。

事件発生後、犯人逮捕や送致などで容疑者を報じる時の映像を見ると、メディア側も凶悪な犯人らしく見えるような写真や映像を選んで公開しているように見える。目つきが鋭かったり、何かを恨んで思い詰めているような表情が多い。カメラマンの位置や撮り方にもよるが、報じられる写真がどちら側を向いているか気にしたことはあるだろうか。人の顔は左右対称といわれるが、目の大きさや位置などに微妙な差がある。さらに表情には左右差があり、感情を表すには左側の頬を見せ、冷静で無表情を装いたいなら右側の頬を見せるのがいいといわれる。詐欺師などは左頬を見せて作り笑いをするらしい。

表情に差が出るのは脳に左右差があるためで、顔や体の右側をコントロールしているのは脳の左半球、左側をコントロールしているのは感情の処理に優れている右半球。だから顔の左側の方が感情がより強く表れる。公開手配された小畑容疑者のポスターにも、防犯カメラを見上げているような写真がある。わずかに顔の左側を見せているその1枚は、普段の表情がわかりやすいものだ。

2025年1月以降、行方がわからなくなり、今も逃亡を続けている小畑容疑者。警察は写真や映像を公開し、早期解決のため情報提供を求めている。情報の提供先は警視庁暴力団対策課か警視庁板橋警察署だ。