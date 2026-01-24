「子どもがYouTubeばかり見ている……」

でも、そんな時に「なんと声をかけたらいいのかわからない」人も多いだろう。「問いのプロフェッショナル」の2人は、そんな時なんと声をかけるだろうか？ ベストセラー『「なぜ」と聞かない質問術』の著者・中田豊一さんと 『冒険する組織のつくりかた』 著者である安斎勇樹さんが、それぞれの知見から「コミュニケーションの悩み」を解決へ導く。（構成協力／高関進・構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「でっち上げた因果」をベースに質問をしない

中田豊一（以下、中田） まずこの相談者さんに聞きたいのは、「これまでちゃんと子どもの興味を広げるような働きかけをしてきましたか？」ということですね。

そもそも何もやっていないなら、今さら慌ててもダメです。やはり子どもの好奇心は、日々の積み重ねですからね。「もっといろんなことに興味を持ってほしい」などと娘さんを責める前に、親のほうが自分の胸に手を当てて考えないといけない。

安斎勇樹（以下、安斎） 子どもに矢印を向けていたつもりが、じつは自分に向かってくるブーメランだったということですね。

中田 そう、これは子どもの問題ではないんです。

そして、もう一つ大事なのが、「夢がないから日常をダラダラ過ごしてしまう」というのは、この相談者さんの思い込みに基づいた、根拠のない仮説だということです。

私たちは、「この子は◯◯だからYouTubeばかり見ている」とか「あの部下は◯◯だからパフォーマンスが低い」というように、不確かな因果関係をでっち上げてしまいがちです。この方は、そういう先入観に基づいて相談してしまっていることに気づくべきですね。

否定するのではなく、上手な使い方を教える

安斎 そのとおりですね。ぼくもそこがめちゃくちゃ引っかかりました。また、そうした先入観という意味で言うと、そもそもYouTubeが悪いわけではないということも指摘しておきたいです。

問題は、YouTubeというメディアを、興味を深めたり探究を進めたりするツールとして使いこなせていないことにあるんだと思います。YouTube上には膨大なコンテンツがありますから、使い方しだいではそれこそ「いろいろなことに興味を持つ」ことができます。

親としては、子どもがそういうふうにYouTubeを使えるよう、ガイドしていくのが理想だと思います。

中田 まさに、親の力が試されますよね。放っておけばいいというものでもないし、むやみに干渉していいものでもないし……。

ですが、親がそうしたツールをどう活用するのか、どう自己制御していくのかを日々考えていないと、子どもに影響を与えるのは無理ですからね。いまの親はそこがすごく大変だと思います。

安斎 ぼくの娘はいま小学1年生ですが、まったく制限をかけずにYouTubeを見せています。その代わり、検索の仕方やどういう使い方をすると便利なのかを徹底的に教えています。ですから娘のYouTubeリテラシーは、小学校低学年としてはかなり高い水準にあると思いますね。

それこそ、折り紙の折り方とか工作時の工夫、ピアノの練習をするときの運指のお手本なども、自分で動画を検索して、自分でいろいろやっています。もちろん、大人からするとウンザリするような、くだらない動画を見ていることもありますが、そこに制限をかけるのではなく、ツールとしてのプラス面を伸ばしていく発想をするといいのではないかと思います。