1.身を守るための「安全な場所」だから

野生時代の猫は、外敵から身を守る必要がありました。

木登りが得意な猫は、多くの外敵が潜む地上を避け、あえて高い場所を「安全地帯」として選ぶようになったと考えられています。

さらに、捕食される心配がなくても、地上にはノミやダニなどの害虫が多く生息しています。

こうした害虫の被害を避けるうえでも、高い場所は都合のよい環境だったのです。

ただ高いところが好きだったからではなく、身を守るための手段として選ばれてきた場所。

その名残は、現代の家猫にも本能的に受け継がれています。

2.周囲を見渡せる「見晴らしのよさ」があるから

高い場所は、視界を遮るものが少なく、あたりを見渡すにはぴったりなところ。

危険を察知することもできますし、狩りをするにも打ってつけです。

野生時代の猫は、外敵に狙われるリスクが低い安全な環境から周囲を見下ろし、ねずみなどの獲物を効率的に狩っていました。

現代の家猫も、キャットタワーから周囲を満足げに見下ろす姿をよく見かけます。

家の中が縄張りの猫にとって、キャットタワーの上は「今日も安全！」と確認できる特等席であり、精神的なストレス軽減にもつながっていると考えられます。

窓辺に設置することができれば、外の様子を眺めることもできて一石二鳥でしょう。

3.上下関係で「優位に立ちたい」から

猫の場合は「相手より高い場所にいる＝自分のほうが立場が上」と感じていると言われています。

たしかに、高い場所に登るには、それ相応のエネルギーやバランス感覚が必要です。

このため、より高い場所に登ることができる猫ほど、自分に力があることを自然にアピールできるのでしょう。

野生で生き抜く猫にとっては、こうして自分の強さを周囲に示すことも重要だったはずです。

現代の猫も同じで、やはり高い場所は取り合いになる傾向があるのではないでしょうか。

ちなみに、筆者の愛猫は、仕事中の筆者を背後のキャットタワーからじーっと見つめてくるときがあります。

これも1種のマウントなのかもしれません･･･！

高所での思わぬ事故を防ぐ対策術

猫にとって高い場所は居心地がよく、つい警戒心が薄くなりがちです。

残念ながら「登ったはよいものの、降りられなくなった」「高層階から誤って落下した」といった事故は少なくありません。

数年前になりますが、札幌市の公園で木に登った猫が降りられず、3日間じっと佇んだ末に救出されたニュースも当時話題になりました。

登ることはできても、降りることは苦手な猫。

だからこそ、家の中でも油断せず、ステップや滑り止めなどを設置して安全に降りられる環境を整えましょう。

高層階に住む場合は、柵や落下防止ネットで落下するリスクを徹底的に防ぐことが大切です。

まとめ

猫にとって高い場所は、安全で見晴らしがよく、自分の優位性をアピールできるという3拍子が揃った特別な環境です。

ぜひキャットタワーなどを用意して、野生の本能を満たしてあげましょう。

ただし、安心しきった場所だからこそ、落下などの思わぬトラブルには注意が必要です。

猫が安心して登り降りできるように安全対策を施し、快適な環境を整えてあげてください。