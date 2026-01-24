「とんでもなく美味しい！」初来日のフランス人兄妹、日本の“おもてなし”と初の鉄板焼きに大興奮
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」を公開。空港に到着したばかりのフランスから来た兄妹を、無料で観光案内する企画だ。東京タワーからの絶景や、初めて食べる鉄板焼きに「とんでもなく美味しい」「最高よ！」と感動をあらわにした。
動画は、Jukia氏が空港で来日したばかりの外国人に声をかける場面から始まる。「FREE RIDE」と題したこの企画は、無料で都内を観光案内し、宿泊先のホテルまで送り届けるというものだ。今回参加したのは、南フランスのトゥールーズから来たという兄妹。アジアを訪れること自体が初めてで、「友人たちが『人生で一度は行ったほうがいい』と言うから」「安全な国だから」と日本を選んだと話す。
兄妹の希望で、一行はまず東京タワーへ。展望台からの夜景に、男性は「絶景だね！」、女性も「とっても綺麗！」と感嘆の声を上げる。エッフェル塔と比べて「内装が現代的」と、その違いも楽しんでいる様子だ。
観光の締めくくりは、鉄板焼きの店での夕食。目の前の鉄板で調理されるお好み焼きや焼きそばに興味津々だ。初めて食べるお好み焼きを口にした男性は「完璧な美味しさだ！」と絶賛。焼きそばも「最高よ！」と、日本の食文化を存分に満喫した。
Jukia氏のおもてなしに、兄妹は「おかげさまで本当の日本を体験できてるよ」「最高のガイドだ」と感謝を伝える。日本の伝統と現代、そして食文化に触れた初日は、忘れられない思い出となったようだ。
