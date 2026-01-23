体のトラブルを明かしていた男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が、顔面の異変を明かした。

２３日にインスタグラムを更新し、「昨晩、顔腫れたんですが、元に戻っていない」と素顔の自撮りをアップ。頬や唇がぷっくりと腫れている。「これもアレルギーなんだろうか、、とりあえず病院行ってきます」と記した。

痛々しい姿にフォロワーは「研二さん大丈夫ですか！？！？」「大変だ！！」「大変ーっ研二さんが大変な事になっている」「大事なお顔…」「原因がわかるといいですね」「心配ですね…」「無理なさらずに」「病院行ってお大事にして下さい」と動揺した。

樽美酒は昨年１１月に「蕁麻疹（じんましん）はお初なもので、ちと動揺しております」とつづり、ふくらはぎや背中、まぶたなどが腫れた様子を連日投稿。「皆さんのコメント見てると原因が不明なことが多いみたいですね、、食べ物アレルギーだと有難いのだが」と血液検査したことを明かし、診察の結果を「トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした」と説明していた。