²ÎÉñ´ìÄ®¡Ö·èÆ®»¦¿Í¡×¤òÈÈ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ä¥ë¥Ä¥ëÆ¬¤ÎÌ¾Êª¥Û¥¹¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡ÄÁ°Îò¤âÈ¯³Ð¤·¤¿¡Ö¥È¡¼²£¤ÎÌäÂê»ù¡×¤ÎÍúÎò½ñ
´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë°û¤ß¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë°ø±ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï·ö²Þ¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤ë¡¼¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¡É¥È¡¼²£¤ÎÌäÂê»ù¡É¤Ï¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¡¢ÌëÌÀ¤±¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç1ÂÐ1¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¡¢ÃËÀ¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï1·î8Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¾ÅÄÄ¾Ìé¤µ¤ó¡ÊÅö»þ30ºÐ¡Ë¤ÈºòÇ¯9·î¤Ë·ö²Þ¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢ÀõÍøÉ÷·îÍÆµ¿¼Ô¡Ê26ºÐ¡Ë¤ò¡Ö·èÆ®¡×¤È½ý³²Ã×»à¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÁê¼ê¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤È·èÆ®¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤¢¤È¤â¡¢ÉÑÈË¤Ë¥È¡¼²£¤òË¬¤ì¤Æ¤Ï¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤ÇË½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤ÎÁ°Îò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¼Î¤Æ¤¹¤®¤Ê¥ä¥Ä¡×¡¼¡¼¡£¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤«¤é¤½¤¦É¾¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¾´ý¤«¤é1ÂÐ1¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó¤ËÈ¯Å¸
»ö·ï¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î23Æü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¤½¤ÎÆü2¿Í¤Ï¥È¡¼²£¹¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¾´ý¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ýÏÀ¤ËÈ¯Å¸¡£ÍâÄ«4»þ¤´¤í¡¢¸ß¤¤¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¾å¤Ç1ÂÐ1¤Î¡Ö¥¿¥¤¥Þ¥ó¡×¤òÄ¥¤ê¡¢ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó10Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï·èÆ®Ä¾¸å¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î3Æü¸å¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¿·½É¶èÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Ìó3½µ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÇ¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂ¿Â¡´ïÉÔÁ´¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ø·èÆ®¡Ù¤Ç¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇÄê¡£ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤ò½ý³²Ã×»à¤È¡¢¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¸ß¤¤¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¹Ô°Ù¤ò½èÈ³¤¹¤ë¡¢·èÆ®ºá¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¸ýÏÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ØÁê¼ê¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥È¡¼²£¹¾ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË½÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¦¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥Þ¥ó¤òÄ¥¤Ã¤¿2¿Í¤â¤½¤Î°ì°÷¤Ç¡¢ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤Ä¤ë¡×¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ª¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¼þ°Ï¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤¬¥¿¥¤¥Þ¥ó¤·¤¿¤Î¤ÏÁáÄ«¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¹¾ì¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥ä¥Ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¾ì¤Î¥é¥¤¥ª¥óÁü¤ÎÁ°¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Ä¤ë¤¬°ìÊýÅª¤Ë²¥¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥È¡¼²£³¦·¨¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾´ý¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤Æ¡¢¹¾ì¤Ë¾´ýÈ×¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ä¤ë¤â¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¾´ý¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¤¿¤À¡¢¤Ê¤ª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·î2¡¢3²óÄøÅÙ¤·¤«¥È¡¼²£¤ËÍè¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·ö²Þ¤·¤Æ»à¤ó¤À¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤è¡£Ç¯Ëö¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ø¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐºÇ¶á¤Ê¤ªÍè¤Ê¤¯¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¡Ö¼ò¥°¥»¤Î°¤µ¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡É¤Ä¤ë¡É¤¬¥È¡¼²£¤ËÆþ¤ê¿»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤éÌó4Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£Åö»þ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤ÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¤Ä¤ë¤Ï¼ò¥°¥»¤¬°¤¯¤Æ¡¢¿ì¤¦¤È¤Ê¤Ë¤«¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ÆË½¤ì¤ë¡É¥È¡¼²£¤ÎÌäÂê»ù¡É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ä¤ë¤Ï¥Û¥¹¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏË·¼ç¤Ç¡Ø¤Ä¤ë¤Ä¤ëÉ÷·î¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸»»áÌ¾¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥È¡¼²£³¦·¨¤Ç¡Ø¤Ä¤ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë·¼ç¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Àå¥Ô¥¢¥¹¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¥ä¥ó¥Á¥ã·Ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥¹¥È¤Ç¤ÏÁ´Á³Çä¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¼ò¥°¥»¤¬¤È¤Ë¤«¤¯°¤¯¤Æ¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦·ö²Þº»ÂÁ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤ë¤ÏÉ¹·ë¤Î¥í¥ó¥°´Ì¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò3¡¢4ËÜ°û¤à¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥È¡¼²£¤Î»Ò¤Ë·ö²Þ¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤ë¡£¤¿¤ÀÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ø¤¢¡©¡¡¤Ê¤ó¤À¤ªÁ°¤Ï¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÆÍ¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¶»¤°¤é¤òÄÏ¤ó¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥È¡¼²£¥¥Ã¥º¤Î½÷À¤â¡¢¤Ä¤ë¤ÎË½ÎÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬¥È¡¼²£³¦·¨¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¤Ä¤ë¤Ï¤¹¤´¤¤¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø¤ª¡¼¡¢¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤À¤ó¤â¡Ø¤ª¤Ç¤óÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤éÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¥ä¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼ò¤ò°û¤à¤È¤¹¤°¤Ë¼ê¤¬½Ð¤ë¤·¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¼Î¤Æ¤¹¤®¤Ê¥ä¥Ä¡Ù¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥È¡¼²£¤Ë¤Ï¼ò¥°¥»¤¬°¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤ë¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ê²Ã¸º¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Û¥¹¥È¤ò¼¤á¤¿¤¢¤È¤Ï²òÂÎ¹©¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÎÏ¤â¶¯¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂÎ³Ê¤¬¾®¤µ¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤·¡£¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¥È¡¼²£¤ò¼èºàÃæ¤Î½÷Àµ¼Ô¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä
¡Ö¿ÍÀ¸¼Î¤Æ¤¹¤®¤Ê¥ä¥Ä¡×¡¼¡¼¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ò¥°¥»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤Ä¤ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤¢¤¿¤ê¤ËÆÍÁ³·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÌ»Æþ¤ê¤·¤¿¤«¤éÌ¾»ú¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µìÀ«¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â·Ù»¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼ÒÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥È¡¼²£¹¾ì¤ò¼èºàÃæ¤Î½÷Àµ¼Ô¤Ë¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£
¤½¤Î¤ï¤º¤«4¥õ·î¸å¤Ë¤â¡¢ÅìµþÅÔ¤¬³«Àß¤·¤¿¼ã¼Ô¸þ¤±¤ÎÁêÃÌ»ÜÀß¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Åö»þ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Î²¼È¾¿È¤ò¿¨¤ê¡¢À¹Ô°Ù¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÌÂÏÇËÉ»ß¾òÎã°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¤Î¤Á¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ë¡£
¡Ö¤À¤±¤É²¿ÅÙÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Ç¥È¡¼²£¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂÎ´¶¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î±ÃÖ½ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤âÈ¿¾Ê¤»¤º¤Ë¤¹¤°¤ËÙæ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿ôÆü¸å¤Ë¤ÏÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÊÌ¤Ë¤Ä¤ë¤Ï¡¢Ãæ¡ÊÎ±ÃÖ½ê¤ä·ºÌ³½ê¡Ë¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬Äñ¹³¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
º£²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤Ä¤ë¤ÏÇ¯Ëö¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÊ¿µ¤¤Ç¥È¡¼²£¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¿Í¤ò»¦¤·¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¤À¤é¤À¤é¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³¦·¨¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈTikTok¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¡¢³¦·¨Ì±¤Ë·ö²Þ¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«»ß¤á¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Á°½Ð¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡Ö¡Ê¥È¡¼²£¡Ë³¦·¨Ì±¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¥¯¥¹¥ê¤ÇÊá¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤¢¡¼¡¢¤³¤¤¤Ä¥Ð¥«¤À¤Ê¡Ù¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤±¤É¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤ÆÊá¤Þ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤ÇÞ¯Íî¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¤Ä¤ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤ä¤é¤«¤¹¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤·¡¢¤â¤¦°ìÀ¸´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥È¡¼²£¤ÎÌäÂê»ù¤È¤·¤Æ¼þ°Ï¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿ÀõÍøÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÈÈ¤·¤¿ºá¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
【こちらも読む】『「プレイで下半身不随に」…〔有名タレント似の童顔美女〕2億円稼いだ海外出稼ぎ嬢が明かす「ヤバすぎる売春の現実」』
