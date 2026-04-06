3月21日、サミー主催のファンイベント「シャンフロ×P-SPORTS inサミー春のファン祭」が開催。硬梨菜氏によるオンライン小説『シャングリラ・フロンティア』(以下、シャンフロ)と、パチンコ・パチスロの競技イベント「P-SPORTS」を組み合わせた同イベントでは、専用機種の体験コーナーやストリーマーによる生配信、来場者参加型のステージ企画など、多彩なコンテンツが展開された。「シャンフロ×P-SPORTS inサミー春のファン祭」