口論の末、1対1でのけんか、いわゆる“タイマン”を張る。こうした光景は、東京・歌舞伎町では珍しいことではない。 『BreakingDown（ブレイキングダウン）』など「1対1の殴り合い」をショーにするエンターテインメントも人気を博す昨今だが、タイマンの結果として人が亡くなるという痛ましい事件が起きた。（ライター・渋井哲也） 将棋を指していたが…けんかに発展 警視庁暴力団対策課は1月8日、千葉県の無