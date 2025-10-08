全世界を熱狂させた、あの“何者でもない男”(NOBODY)が4年振りに凱旋帰宅！ 地味で平凡な“何者でもない男”ハッチ・マンセル（ボブ・オデンカーク）は、ロシアン・マフィアとの決闘から4年、組織が肩代わりしてくれた借金返済のため休日返上で任務を請け負っていた。一方で妻ベッカ（コニー・ニールセン）や2人の子供たちとの関係は崩壊寸前。家族関係を修復するためハッチは一家でバカンスを計画する。しかし、旅先の寂れたリゾ