½°±¡Áª¤Î¸©Æâ³ÆÁªµó¶è¤Î¹½¿Þ¸Ç¤Þ¤ë¡¡½©ÅÄ1¶è¤Ï6¿Í½ÐÇÏÍ½Äê¡¡2¶è¤È3¶è¤ÏÍ¿ÅÞ¸õÊä¤ÈÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¸ø»»Âç¤¤¯
º£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅêÉ¼¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢½°µÄ±¡Áªµó¡£
¸©Æâ¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¬¤Û¤Ü½Ð¤½¤í¤¤¡¢³ÆÁªµó¶è¤Î¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ1¶è¤Ë¤Ï6¿Í¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸õÊä¼ÔÍðÎ©¤ÎÍÍÁê¤Ë¡£
2¶è¤È3¶è¤ÏÍ¿ÅÞ¸õÊä¤ÈÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ1¶è¤ËÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦ ÉÚ³ßÇîÇ·»á70ºÐ¤È¡¢¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¿·¿Í¡¢¾¾±ºÂç¸ç»á56ºÐ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¿·¿Í¡¢ÁáÀî¼þºî»á49ºÐ¡£
½©ÅÄ2¶è¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¸½¿¦ ÎÐÀîµ®»Î»á41ºÐ¤È¡¢Á°¤ÎÂç´Û»ÔÄ¹¤Ç2´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¡¢Ê¡¸¶½ß»Ì»á58ºÐ¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄ3¶è¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦ Â¼²¬ÉÒ±Ñ»á65ºÐ¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸½¿¦¤Î¸æË¡Àî¿®±Ñ»á61ºÐ¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢23Æü³«²ñ¤¹¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
½°µÄ±¡Áªµó¤Ï27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢Íè·î8Æü¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²ò»¶¤«¤éÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç16Æü´Ö¤È¤¤¤¦Àï¸åºÇÃ»¤ÎÆüÄø¤ÇÁªµóÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£