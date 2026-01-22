この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」を運営するゆかりん氏が「【しまパト】見つけたらラッキー！争奪戦のニットカーディガンを徹底レビュー＆高見えのコツを伝授」と題した動画を公開しました。以前紹介して大きな反響があったという、しまむらのニットカーディガンの色違いアイテムを徹底的にレビューしています。



動画で取り上げられたのは「T3GブークレキモウCD」（税込2,420円）。ゆかりん氏が以前に同商品のグレーを紹介したところ、全国的に品薄になるほど人気を博したといいます。そこで今回は、購入できなかったという視聴者の声に応える形で、色違いのホワイトを紹介しました。



ゆかりん氏がプチプラアイテムで高見えを狙う上で重要なポイントとして挙げるのが「ボタン」。このカーディガンは、価格に対して非常に凝ったデザインのボタンが使われており、高見えする最大の理由だと解説しています。素材は厚手のブークレ起毛で肌触りも良く、チクチク感がない点も魅力。ポケットはフェイク仕様ですが、これによりシルエットがもたつかず、すっきりと着こなせるとのことです。



動画の後半では、このカーディガンを使った2つのコーディネートを提案。定番のデニムと合わせたきれいめカジュアルスタイルや、個性的な柄パンツと合わせた着こなしを披露しています。着こなし方次第で様々な表情を見せるこのカーディガンは、秋冬のワードローブを充実させてくれる一着となりそうです。