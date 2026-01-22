今回は、結婚記念日に離婚を決意したエピソードを紹介します。

張り切ってごちそうを作ったのに…

「新婚の頃、夫は私の料理をよく褒めてくれたし、料理の感想も言ってくれました。でも結婚して時間がたつにつれ、感想なんて一切言わなくなったし、食事中は無言で仕事をしたまま食べたりして、なんか感じ悪いなと思っていました。

そして4回目の結婚記念日を迎え、私は張り切ってごちそうを作りました。夫が好きなお酒も買ったし、喜んでくれると思ったのですが、やっぱり夫は何も言わず……。で、料理の感想を聞くと、『不味かったら残してるだろ？』『いちいち聞くなよ』と、偉そうに言ってきたんです。

さらに夫は、『テレビの音が聞こえないから黙ってろ』とも言ってきました。結婚記念日ぐらいゆっくり会話をして、食事を楽しみたいと思っていたんですが……。夫への気持ちが完全に冷めてしまい、離婚を決意しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 夫のために頑張って料理したというのに、この言葉はないですよね。あまりに思いやりがないですし、離婚したくなる気持ちはよく分かります。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。