ギリシャでしか生まれなかった「定理を証明する」という数学の手法…ギリシャ数学だけが持っていた「異質な特徴」

数学の形は一つではなかった？

地域や時代、文化によって、数学はいくつもの「顔」を持ち、

絶えず統合と消失を繰り返しながら大きく変化を遂げてきた？

人気数学者によるスリリングな論考--

数学には数の計算もあれば、図形の幾何学もあれば、関数の解析もある。数学とはかくもさまざまな学問が合わさった"複合学問"である。学生時代を振り返ってみても、中学では方程式や図形の証明問題、高校からは因数分解、二次関数、複素数、微分・積分、不等式、ベクトルなどなど、私たちは多ジャンルにわたって学んできた（はずだ）。

この数学というものについてフランスの数学者アラン・コンヌは、「数学は絶対的で普遍的であり、したがってどんな文化的影響とも関係がない」と述べている（ジャン＝ピエール・シャンジューとの共著『考える物質』より）。古来、私たち人間は地域によっても時代によっても異なる文化を育んできたが、数学はそのいかなる文化にも左右されない絶対的なものであり、数学的真理は古今東西においてただ一つと考える人は多いだろう。

確かに、現代の数学はユニバーサルな学問である。しかし、拙著『数学の世界史』で詳述しているが、古代の四大文明と呼ばれるメソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明においては、それぞれに独特な、極めて高度な数学が生まれていた。つまり数学は一つではなかった。その後も地域や時代、文化によってさまざまな数学があったのだ。実は数学的真理さえも時代によって変わった。

そのなかで、"ある数学"が席巻することになったのだが、それはなぜなのか、かねてより私は疑問を抱いていた。そこでまず、"ある数学"発祥の地を実際に旅してみたところ、そもそも"ある数学"はなぜこの地で生まれたのか、ストンと腑に落ちたのである。本稿はこうして私がフィールドワークで疑問を解いていく体験のレポートであり、あくまでもいち数学者としての私見であることを予めおことわりしておきたい。

隠し事をしない自然

初めてギリシャを訪れたのは2011年の秋だった。私にとって念願のギリシャ訪問だ。

四大文明のうち、メソポタミア文明圏で生まれた古代バビロニア数学では、二次方程式やピタゴラスの三つ組（a²+b²=c²を満たす3つの自然数の組a,b,c）、現在の私たちも時間や角度をはかる単位として使用する60進法などが編み出された。

そして古代エジプト数学では、二倍法による割り算・かけ算のほか実用的な測地学、暦算などが使われていた。バビロニアは現在のイラク南部に位置する。バビロニア、エジプトともにギリシャと行き来できるエリアであったことから、ギリシャ人はこれらの高度な数学を海洋貿易を通じて、あるいは現地に修行に出かけて習得した。さらにそれを自分たちの独自の数学に磨き上げていったのだ。それが紀元前5世紀頃のことだ。

こうして誕生した古代ギリシャ数学こそ、現代の数学のベースとなった"ある数学"なのである。古代ギリシャ数学の最大の特徴は、論証数学であるということで、つまりそれは、図形や数に関する命題を「定理」として述べ、それを論理的に「証明」するという、現代の私たちが当たり前にやっている数学だ。数学だけでなく、「仮定してそれを証明する」というのは、あらゆる自然科学においてとられている手法である。

この「定理を証明する」という数学の手法は、ギリシャでしか生まれなかった。それはなぜなのか。この大きな謎を解く鍵が、今もかの地にあるのではないか──。私はギリシャに行きたくてたまらなかったのだ。

9月のギリシャはピーカン続きだった。エーゲ海に臨むスニオン岬は赤茶けた地面がむき出しで、真っ青な海、真っ青な空に、真っ白なポセイドン神殿の16本の円柱がそびえ立つという、まさに原色の世界だ。いっぺんにすべての情報が目に入り、瞬時に目の前の状況が理解できる。そして日の入りの時刻が近づくと、圧倒されるほど真っオレンジ（という言い方があるかわからないが）の空が広がる。日本の名勝地も美しいし、夕焼けもきれいだが、ギリシャの自然の色の濃さといったら半端ないのだ。

私は哲学者・和辻哲郎の『風土』を思い出していた。昭和10年に著され、長く読み継がれている書である。和辻は世界の風土を東アジアのモンスーン型、中東の沙漠型、ヨーロッパの牧場型に分類し、それぞれの風土がその地の民族の性格、習性、風俗などをつくるとした。例えば日本はモンスーン型に属し、この湿気の多い地域では自然の恵みを受ける一方で、暴風雨などの自然の脅威にも晒される。そのため、受容的で忍従的な日本人が形成されたと分析しているのだ。

和辻はギリシャ（ギリシアと表記）についてはこう書いている。

「ギリシアには陰がない」と言われるのは、空気が湿気を含まないことから来るこの明るさのゆえである。従ってギリシアでは、雲の色、山の色、土の色、岩の色というごときものが実に鮮明に、調子を鈍らせられることなく、くっきりと現われてくる。（岩波文庫115ページ）

明朗なギリシア的自然が彼らの肉体となって来たとき、彼らはこの隠さない自然から「見ること」を教わった。自然はすべてを見せている。隠し事をしていない。（同119ページ）

ギリシア人が見ることにおいて感じたのに対して、日本人が感ずることにおいて見たという相違は見のがすわけに行かない。（同290ページ）

「万物の原理」を追い求めて

あのような明朗な配色の自然の中で日々を送っている人々は、なるほど日本人とはまったく違う自然観を持って当然だろう。ギリシャ人はこの隠さない自然から「見ること」を教わったというのも納得できた。

なぜギリシャで論証数学が生まれたのか。スチール写真のような原色のわかりやすい自然の風景を見て、私は目から鱗が落ちた。日本のように予測不能な自然が多い場合、自然を単一の原理で説明することは不可能と考えるだろう。それとは正反対の「まるでスチール写真のように、いつ見ても同じように見える自然」なのであれば、自然というのは何か単一の原理原則で動くものだという確固たる思いを持つに違いない。万物を動かす根本の原理とは何か。ギリシャの風土は、それをひたすら探し求め、すべての物事は原理によって説明することができると考える人々を生んだのだ。

例えば、ミレトスという都市で誕生したミレトス学派の哲学者タレス（紀元前624頃〜紀元前546頃）は「万物は水である」と言った。彼は数学においては、「二等辺三角形の両底角は等しい」という命題を極めて単純に「等辺を合わせて二つに折ればピッタリ重なるから」と証明してみせたといわれている。

アナクシマンドロス（紀元前610頃〜紀元前547頃）は「万物の根源は無限である」、その弟子のアナクシメネス（紀元前585頃〜紀元前528頃）は「万物は空気である」と言った。このように世の中を見るときには原理的な視点で見る。その原理を使えばすべてのことが説明できると考え、万物の原理を追い求めたのだ。

タレスたちの後に登場したピタゴラス（紀元前582頃〜紀元前496頃）にとっては、「万物は数である」であった。彼はピタゴラス学派なる宗教秘密結社を立ち上げ、彼岸を信仰していた。この世ではないあちらの世界に憧れを抱くというのは、仏教における彼岸の考え方と同様であるが、まるで異なるのは、彼らは彼岸と交信可能であると信じていたことだ。いかにして交信するかというと、数を使うのである。竪琴を用意し、整数比を駆使して弦を押さえる場所を決め、奏でる和音、すなわちハルモニアによって交信しようとしていたのだ。ピタゴラスは、本当の存在は彼岸にあるといい、プラトン（紀元前427〜紀元前347）のイデア論に強く影響を与えた。

ピタゴラス教団の恐ろしい面は、教団のひとりが正方形を研究中に、その対角線と辺の比を整数で表すことができないということに気づくと、「万物は数である」という彼らの信条を揺るがすとして彼を粛清してしまった（とされている）ことだ。海に沈めてしまったとも伝えられる。

ただ、古代ギリシャの論証数学を広めるうえでのピタゴラス教団の寄与は大きかったようだ。常に手段や準備を正しく行わなければならない宗教儀式のやり方は、いくつかの論理命題を順序よく積み上げていく論証数学の考え方と相性がよかったのかもしれない。

少し遅れて、当時ギリシャの植民地であったイタリア南部のエレアにはエレア学派が誕生していた。創始者のパルメニデス（紀元前520頃〜紀元前450頃）は、「この世の中の存在とは何か」というところに大きな原理があるとしていた。存在するかしないかというスパッとした二分法で、妥協のない原理主義であった。「あるはある、ないはない」「あるものはないものにはならない」という100％存在論は、人間が覚える感覚よりも論理や理性を重んじた。小さい硬い種から芽が出て、幹が大きくなって葉を茂らせ、果実が実る。そういう生成消滅の事象を私たちは目にしているのに、前の姿を失ったものは「ない」ものになる。私たちが見ている葉や果実は幻ということになるのだ。

モノの運動も存在しない。さっきまでそこにあったものが今は違うところにあるというのは、あり得ない。さっきまであったところになくなったのだから、それは「ない」ものになる。だからパルメニデスの弟子ゼノン（紀元前490頃〜紀元前430頃）は、射られた矢は、どの時点でもその瞬間は止まっている。いつの時点でもその瞬間に止まっているならば、矢は止まっていて動かないということになるので「飛んでいる矢は止まっている」という説を唱えた。有名なゼノンのパラドックスだ。

ちなみに、哲学者のモデルとも聖人とも呼ばれるかのソクラテス（紀元前470頃〜紀元前399）は、ゼノンの講義を受けていたといわれる。

＊

