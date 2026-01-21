古巣の公式YouTubeに出演

ドジャース・山本由伸投手が20日に公開されたオリックスの公式YouTubeチャンネル「BsTV」に出演し、チームメートのスターに食事に誘われたことや、大豪邸への驚きを語った。

山本は座談会の中で「プライベートで誰とご飯に行くのか？」という話題について、「ムーキー・ベッツはよく誘ってくれます」と話した。「去年リハビリの期間があったんですよ。ムーキーの家って、ネットにも出てるけど、バスケのゴールがあって、ピックルボールのコートがあって、ボウリングレーンが2レーンあって、シミュレーションゴルフがあるんですよ」と豪華な設備がある自宅に驚いたことを明かした。

「性格的にも、いつでも来ていいよみたいな、ルールないからね、自由にして。っていう感じなんですよ。素敵じゃないですか。それめっちゃ凄いなって思います。逆だったらそれできる勇気がない」と説明。チームメートになって2年。コミュニケーションについては「いっぱい話しかけてくれます。分かるようにゆっくり優しく話してくれます」と話した。

12年総額3億6500万ドル（約577億）の契約でプレーするベッツ。2024年にワールドシリーズを制した後には、ベッツ宅で行われたパーティーに山本も参加。大谷翔平投手や真美子夫人らとバスケを楽しむなど満喫していた。（Full-Count編集部）