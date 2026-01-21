¥È¥é¥ó¥×¤Î7·î·ú¹ñ250¼þÇ¯¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÃ¥¼è·×²è¡×¤ò¥¹¥Ã¥ÑÈ´¤¯¡ª
Íè¤¿¤ë2·î1Æü¤«¤é¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë10%¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¡£1·î17Æü¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¤é¤ÎSNS¡ÊTruthSocial¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢6·î1Æü¤«¤é´ØÀÇ¤¬25%¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£¤³¤Î´ØÀÇ¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÇã¼ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï15¡ó¡¢±Ñ¹ñ¤«¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï10¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£EU27¥«¹ñ¤ÏÃ±°ì¤ÎËÇ°×¡¦´ØÀÇ·÷¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤¬¿·¤¿¤ÊËÇ°×ÀÇ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¤³¤Î8¥«¹ñ¤¬¤ä¤ê¶Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÜÅªÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¿¤á¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤´¤¯¾¯¿Í¿ô¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏËÌ¶Ë·÷¤Ë¤ª¤±¤ë³¤¾å´Æ»ë¤ÈÀïÎ¬Åª·³»ö¶¨ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿Â¿¹ñÀÒ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÏ¢Ë®·³Ê¼»Î13Ì¾¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¡Ê1·î15ÆüÉÕ¤Î¾ðÊó¤ò»²¾È¡Ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä·³ÉôÂâ¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹A400MÍ¢Á÷µ¡¤Ç¥Ì¡¼¥¯¤Ø¶õÍ¢¤µ¤ì¡¢17Æü¤Þ¤Ç¶¦Æ±±é½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢15Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡ÖÂ¾¤Î NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤òÇÉ¸¯¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ñËÉ¾ÊÊóÆ»´±¤ÏÆ±Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¹ñËÉÍ×°÷2Ì¾¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤ÈCNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤Ï»³³ÙÊâÊ¼15Ì¾¤ò¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾¹»2Ì¾¤ò¡¢±Ñ¹ñ·³¤Ï¾¹»1Ì¾¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥¢¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î´ØÀÇ¶¼°Ò¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¾®¤µ¤Ê¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÉôÂâÇÛÈ÷¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¡ÊThe Economist¤ò»²¾È¡Ë¡£
ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë8¥«¹ñ¤Ï18Æü¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖNATO¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ï¶¦Í¤¹¤ëÂçÀ¾ÍÎ²£ÃÇÅªÍø±×¤È¤·¤ÆËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿»öÁ°Ä´À°ºÑ¤ß¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯±é½¬¡Ö¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥Ç¥å¥é¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ¬Í×À¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÛÌÀ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ä²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¡¢¤½¤ÎÂ¾½ô¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢´ØÀÇ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂÐ²Á¤ò²Ý¤µ¤º¤ËÊä½õ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤«¤é¡¢¡Öº£¤ä¿ôÀ¤µª¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñÎÎ¤ËÆþ¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ä¥ó¥¡¼µ¢¤ì¡ª¡×
1·î17Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î½»Ì±¤Ï¹³µÄ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£¡Ö¥ä¥ó¥¡¼µ¢¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¿ôÉ´¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥§¥ó¥¹¡á¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¼óÁê¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ëhttps://www.nytimes.com/2026/01/17/world/europe/greenland-denmark-protest-trump-takeover.html
Æ±Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¼óÅÔ¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¤Ï¡¢²¿Àé¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬»ÔÄ£¼ËÁ°¹¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñÂç»È´Û¤Þ¤Ç¹Ô¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÇä¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£·²½°¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀÖ¤ÈÇò¤Î´ú¤¬ËÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ëhttps://meduza.io/short/2026/01/17/ruki-proch-ot-grenlandii
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎŽ¢À®¸ùŽ£¤¬¸å²¡¤·
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊÆ¹ñ¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¡¢1·î3Æü¤ËÊÆ·³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Î¡ÖÍ¶²ý·à¡×¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¡£1·î4Æü¤Î¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥ï¥ó¤Ç¤Îµ¼ÔÃÄ¤Ø¤Î±þÅú¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥ß¥é¡¼ÂçÅýÎÎ¼¡ÀÊÊäº´´±¤ÎºÊ¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ß¥é¡¼¤Ï¡¢1·î3ÆüÌë¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñ´ú¤Î¿§¤ÇÅÉ¤é¤ì¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ê²¼¤ò»²¾È¡Ë¡£1·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢É×¤â¤Þ¤¿CNN¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬ËÌ¶Ë·÷¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢NATO¤È¤½¤ÎÍø±×¤òÊÝ¸î¡¦ËÉ±Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÊÆ¹ñ¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤Î¤Ù¤¿¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ëhttps://x.com/KatieMiller/status/2007541679293944266
1·î4Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥á¥Ã¥Æ¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊ»¹ç¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²¦¼¼ÎÎ¤Î3¥«¹ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÊ»¹ç¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¼óÁê¤â¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤òµñÈÝ¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎË½¸À¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌµÎé¤À¡×¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
1·î6Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¤½£»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¤½¤Î½»Ì±¤ËÂ°¤¹¤ë¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¹à¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¤ß¤¬·èÄê¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¡£Politico¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ðÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥Ã¥Ò¡¦¥á¥ë¥Ä¼óÁê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¼óÁê¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥ã¡¦¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥¥¥¹¥¯¼óÁê¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ð¥ë¥È¡¦¥Ç¥¦¥§¡¼¥Õ¥§¥ë¼óÁê¤â¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Î¡ÖNATOÆ±ÌÁ¹ñ´Ö¤Î¼ç¸¢¤ÎÂº½Å¡×¤òµá¤á¤ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤Î¤Ù¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ÖÀ¾Â¦½ô¹ñ¤ÏÊ¬Îö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÄ·ë¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶¯¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¼óÇ¾¤âÀ¼ÌÀ¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£
1951Ç¯¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉËÉ±Ò¶¨Äê
¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ï¡¢²¤½£¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ú¤Â³¤½ÅÍ×¤ÊÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¤ª¤è¤ÓÂçÀ¾ÍÎ²£ÃÇ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬NATO¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤½¼é¤é¤ì¤ë¤È¼çÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÖNATO¤ÏËÌ¶Ë·÷¤òÍ¥Àè²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£²ÃÌÁ¹ñ¤ÏÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²¦¹ñ¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤À¡£¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏNATOÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1951Ç¯¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²¦¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿ËÉ±Ò¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢NATO¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î´Ø·¸¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢1951Ç¯4·î27Æü¤Ë¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²¦¹ñÀ¯ÉÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤Î´Ö¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎËÉ±Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌó¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Äê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Æ±¶¨Äê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¡ÖËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌó¤ÎÄùÌó¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉËÉ±Ò¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤¹¤ë¤è¤¦¡ÖNATO¤«¤éÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¶¨Äê¤Î½øÊ¸¤È¾òÊ¸¤ÎÎ¾Êý¤Ë¡¢NATO¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÅç¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏNATO¤Î·×²è¤È¹½ÁÛ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊ»¹ç¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¡¢¤³¤Î1951Ç¯¶¨Äê¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖËÉ±Ò¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¡×
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1951Ç¯¶¨Äê¤Îµ¬Äê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢NATO¤ÎËÉ±Ò·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¾ì¤»¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÅç¤Ë¤ª¤±¤ë·³»öÅªÂ¸ºß¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ìÊý¤Ç¼ç¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÈÆó¹ñ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢Â¾Êý¤ÇËÌÊÆ¤ª¤è¤ÓÊÆ¹ñËÜÅÚ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¹ñ±×¤ÈÉ¬Í×À¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥×¥ê¥Þ¥³¥ÕÀ¤³¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ò¥ó¤À¡£Èà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î»öÎã¡×¤Ï¡¢NATO¤¬ÀßÎ©Åö½é¤«¤éÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜÅª¤ÊÈóÂÐ¾ÎÀ¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬²¤½£ÂçÎ¦¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¤½£¤ÏËÌÊÆ¤ÎËÉ±ÒÂÎÀ©¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈóÂÐ¾ÎÀ¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¤½£Â¦¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ´Ø¿´¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Ä¹¤¯¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¼«¿È¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ò¡¢´°Á´¤ËÆÈ¼«¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÆ²Ã¹Ò¶õ±§ÃèËÉ±Ò»ÊÎáÉô¡ÊNORAD¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2¹ñ´Ö¤Ç²ò·è¤¹¤ë·¹¸þ¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤È¤¯¤Ë¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏËÌÊÆ¤ª¤è¤ÓÀ¾È¾µå¤ÎËÉ±Ò¤Ë²¿¤é¤«¤Î¡Ö²¤½£ÅªÂ¦ÌÌ¡×¤ä¡ÖÍ×ÁÇ¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¤²ûµ¿¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ò¥ó¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î1951Ç¯¶¨Äê¤«¤é¡ÖNATO¤ÎÍ×ÁÇ¡×¤òºï½ü¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤ËNORAD¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÊÆ¹ñ·³¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë·³»öÅªÂ¸ºß¤Î³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢2¹ñ´Ö¤¢¤ë¤¤¤Ï¥«¥Ê¥À¤â²Ã¤¨¤¿3¹ñ´Ö¤Î»Ø´øÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö·³»öÅª»ÙÇÛ¸¢¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÌäÂê¡×¤ò2¹ñ´ÖÌäÂê¤Î¤ß¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¤è¤ê½¾Â°Åª¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥Ù¥ë¡¼¥Ò¥ó¤Î²òÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏNATO¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î³°¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î»Ø´ø·ÏÅý¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÅýÀ©ÎÏ¤Èµ¡Æ°À¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ³¤°è¡¦¶õ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¡¢²¤½£¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ëÂ¿¹ñ´Öµ¡¹½¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¡¢»ö¼Â¾å¼«¹ñ¤Î´É³í²¼¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥É¡¼¥à¡×
¤½¤Î¤³¤È¤òÎ¢¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿1·î17ÆüÉÕ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤ÎÅê¹Æ¤À¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤Ï¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥É¡¼¥à¤È¸½Âå¤Î¹¶ËÉÎ¾ÌÌ¤ÎÊ¼´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢³ÍÆÀ¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥É¡¼¥à¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¥«¥Ê¥ÀËÉ±Ò¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¡¢¿ôÀé²¯¥É¥ë¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¤ï¤á¤ÆÀº¹ª¤À¤¬¹âÅÙ¤ËÊ£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡¢ºÇÂç¸Â¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤È¸úÎ¨¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÑÅÙ¤ä¶³¦Àþ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥É¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¡¼¥ë¥É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ´¤Î¥É¡¼¥à¡×¡Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥É¡¼¥à¡Ë¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢155mmË¤ÃÆ¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡ÊUAV¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Î¶áÀÜËÉ¶õ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿Á´Å·¸õ·¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤Ã¤È¤º¤Ã¤Èµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢Î¦¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±§Ãè¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÊ¼´ï¤âÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Å¨¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬Î¥Î¦¤¹¤ë¤Î¤òÄÉÀ×¤·¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²¿É´¡¢²¿Àé¤â¤Î±ÒÀ±¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¹¶·â¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÏºòÇ¯1·î27Æü¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¿¤á¤ÎÅ´¤Î¥É¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦ÂçÅýÎÎÎá14186¹æ¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÅÙ¤Ê¹Ò¶õ¹¶·â¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤â¤Ã¤È¤â²õÌÇÅª¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤«¤é¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¡¼¥ë¥É¤òÇÛÈ÷¡¦°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¹ñÌ±¤È¹ñ²È¤Î¶¦Æ±ËÉ±Ò¤ò¿Þ¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Ç¯5·î20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥É¡¼¥à¤ÎÁí¹©Èñ¤¬1750²¯¥É¥ë¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Ë2¡Á3Ç¯¤«¤«¤ê¡¢¡Ö100¡ó¤Ë¶á¤¤¡×ËÉ¸æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤Î¤Ù¤¿¡ÊThe Economist¤ò»²¾È¡Ë¡£¡ÖÂç¤¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×ÀÇÀ©Ë¡°Æ¤Ë250²¯¥É¥ë¤Î½é´ü»ñ¶â¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ÏÁí³Û1750²¯¥É¥ë¤«¤«¤ë¤È¤·¤¿¡£
µÄ²ñÍ½»»¶É¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢20Ç¯´Ö¤Ç5000²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö2Ç¯È¾¤«¤é3Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×»á¤Î³Ú´ÑÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢5·î½é¤á¡¢ÊÆµÄ²ñÍ½»»¶É¤Ï¡¢¿·¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±§Ãè¥Ù¡¼¥¹¤Î·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤À¤±¤òÇÛÈ÷¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢º£¸å20Ç¯´Ö¤Ç1610²¯¥É¥ë¤«¤é5420²¯¥É¥ë¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È»î»»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌ¶Ë·÷¤Ë¤ª¤±¤ë·³»ö´ðÃÏ¤ò¼¨¤·¤¿²¼¿Þ¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³»ö´ðÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ËÌÊÆ¤òËÉ¸æ¤¹¤ë·³»öÂÖÀª¤Ï·è¤·¤ÆÈ×ÀÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£ÊÆ·³¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥Ã¥¯±§Ãè´ðÃÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ëhttps://www.washingtonpost.com/politics/2026/01/17/trump-greenland-europe-tariffs/
ºÕÉ¹Á¥¤ÎÊÝÍ¿ô¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢²¼¿Þ¤Ë¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ë¥í¥·¥¢¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ÎÊÝÍ¿ô¤Ï¡¢47ÀÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á8ÀÉ¤Ï¸¶»ÒÎÏºÕÉ¹Á¥¤À¡ÊºòÇ¯12·î15ÆüÉÕ¡Ö¥â¥Î¥¯¥ë¡×»²¾È¡Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎËÌ¶Ë·÷¤ª¤è¤ÓÈóËÌ¶Ë·÷½ô¹ñ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÕÉ¹Á¥¤ÎÁí¿ô¤Ï43ÀÉ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤ÏºÕÉ¹Á¥¤ò3ÀÉÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆ±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤ÎËÌ¶Ë·÷³¤°è¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿ºÕÉ¹Á¥¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2ÀÉ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡ÊºòÇ¯10·î26ÆüÉÕ¤ÎThe Economist¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºòÇ¯10·î18Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏBRICS¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¹Ö±é¤·¡¢BRICS½ô¹ñ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÀ¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ºÕÉ¹Á¥ÃÄ¤ò·úÂ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶»ÒÎÏºÕÉ¹Á¥´ÏÂâ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ò½ü¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤Ï¡¢7ÀÉ¤Î¸¶»ÒÎÏºÕÉ¹Á¥¤È34ÀÉ¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëºÕÉ¹Á¥¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÕÉ¹Á¥¤ò·úÂ¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ü¤µ¤ÎÉ¹¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÉ¹¤Ç¤âÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ìÇ¯ÃæÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯3·î28ÆüÉÕ¤Î¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ï3ÀÉ¤Î¸¶»ÒÎÏÁ¥¡Ê¥Á¥å¥³¥È¥«¡¢¥ì¥Ë¥ó¥°¥é¡¼¥É¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¥é¡¼¥É¡Ë¤¬·úÂ¤Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£
Àø¿å´Ï¤Ç¤â¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Ç¸·¤·¤¤¤Ä¤Ð¤¼¤ê¹ç¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯10·î23ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤¬Ì©¤«¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È´ë¶È¤ò»È¤Ã¤Æ²¤ÊÆ¤Îµ»½Ñ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Àø¿å´Ï¤¬³èÆ°¤¹¤ëËÌ¶Ë·÷¤Ë´Æ»ëÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ä´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢³¤Äì¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÇÛÃÖ¡Ê¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢¥í¥·¥¢³¤·³¤Î¡ÖÔÈÎÝ¡Ê¤Û¤¦¤ë¤¤¡Ë¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁËÉ¸æ¿ØÃÏ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëÊÆÀø¿å´Ï¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÀø¿å´Ï¤òÄÉÀ×¤·¤¿¤ê¡¢ÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÇË²õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»î¤ß¤òË¸³²¤¹¤ë¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ëhttps://monocle.ru/monocle/2025/51/arktika-tsivilizatsionniy-kod-rossii/
°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¿²¤½£
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ë²¤½£¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤¬ËÌ¶Ë·÷¤ò¤á¤°¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢NATO²ÃÌÁ¤Î²¤½£Æ±ÌÁ¹ñ¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Æ±ÎÎÅÚ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±ÌÁ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä·³»öÁ¼ÃÖ¤òÄó°Æ¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤òÊÆ¡¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯´Ö¤ÎÌäÂê¤«¤éÂ¿¹ñ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£
1·î8ÆüÉÕ¤ÎPolitico¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Èó¸ø³«²ñµÄ¤Ç¡¢NATO¤ÎÂç»È¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±ÁÈ¿¥¤¬ËÌ¶Ë·÷¤ÎËÉ±ÒÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤À¡£Âç»È¤¿¤Á¤Ï¡¢¡¾ðÊóÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ±ÃÏ°è¤ò¤è¤ê¤è¤¯´Æ»ë¤¹¤ë¡¢¢ËÌ¶Ë·÷¤Ø¤ÎËÉ±Ò»Ù½Ð¤òÁý¤ä¤¹¡¢£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î·³»öÁõÈ÷¤òÆ±ÃÏ°è¤Ë°ÜÁ÷¤¹¤ë¡¢¤Æ±ÃÏ°è¼þÊÕ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¦¡½¡½¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿NATO²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ËþÂ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤ë1·î17Æü¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤È¤¤¤¦¶¼¤·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¤½£¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¡£²¤½£µÄ²ñµÄ°÷¤Î¥Þ¥ó¥Õ¥ì¡¼¥È¡¦¥ô¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë·ë¤ó¤ÀÊÆ¡¦EUËÇ°×¶¨Äê¤ÎÈã½Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾µÇ§¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢EU¤ÏÊÆ¹ñ»ºÉÊÌó1080²¯¥É¥ëÁêÅö¤ËÂÐ¤¹¤ëÊóÉü´ØÀÇ¥ê¥¹¥È¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£1·î18ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï¡¢¡ÖEU¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¶¼°Ò¤Ø¤ÎÊóÉü¤È¤·¤Æ930²¯¥æ¡¼¥í¤Î´ØÀÇ¤ò½àÈ÷¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶¯À©ËÉ»ß¼êÃÊ¡×¡ÊAnti-Coercion Instrument¡¢ACI¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¼êÃÊ¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÎÀ©¸Â¤ò´Þ¤ß¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤¬EU°èÆâ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍ¢½Ð¤òº¤Æñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Èó¸ø¼°¤Ë¤Ï²¤½£¤ÎÄÌ¾¦¡Ö¥Ð¥º¡¼¥«Ë¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÎ¦¤ÇÂçÎÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢EU¤ÎACIÈ¯Æ°¤òµá¤á¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎÂ¦¶á¤¬1·î18Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡Ê¡Ö¥Õ¥£¥¬¥í¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£
Àè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢ÊÌ¤ÎPolitico¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼èºà¤·¤¿ÀìÌç²È¤äÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤òÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤¿7·î4Æü¤ÎÆÈÎ©250¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢º£¸å¿ô¤«·î¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É»ÙÇÛ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¹¥µ¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÎ¢¹©ºî
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÛÃø¡Ø¥Í¥ª¡¦¥È¥é¥ó¥×³×Ì¿¤Î¿¼ÁØ¡Ù¡ÖÂè¼·¾Ï¡¡¹ÛÊª»ñ¸»¤ò¤á¤°¤ëÁèÃ¥Àï¡×¤Î¡ÖÂè»°Àá¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡×¡Ê244¡Á261ÊÇ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤Ë¤Ê¤¤ºòÇ¯¤ÎÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
ºòÇ¯5·î6ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¡ÊWSJ¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¥¥ë¥·¡¼¡¦¥®¥ã¥Ð¡¼¥É¹ñ²È¾ðÊóÄ¹´±¤¬4·î²¼½Ü¡¢Ãæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¡¢¹ñËÉ¾ðÊó¶É¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡ÊNSA¡Ë¤Ê¤É¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¤¤ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌÜÅª¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡Ö¼ý½¸½Å»ë¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤òÈ¯¤·¤¿¡¢¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÆÈÎ©±¿Æ°¤È¡¢Æ±Åç¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ñ¸»ºÎ·¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢The Economist¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤ÈÈëÌ©¤Î±Æ¶ÁÎÏ¹©ºî¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«³°¸ò´±¤ò3ÅÙ¾¤´¤·¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯·³¾ðÊóÉô¤ÏºòÇ¯12·î¤ÎÇ¯¼¡¶¼°ÒÉ¾²Á¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏºòÇ¯12·î21Æü¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥é¥ó¥É¥ê¡¼ÃÎ»ö¤ò¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÃ´ÅöÊÆ¹ñÆÃ»È¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ï2024Ç¯¤Ë¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£ÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÌò³ä¤ò¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤Î¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¿¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¶¯¹ÅÇÉ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òÊÆ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ï¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î³°¸ò´±¤ò2ÅÙ¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¶ÁÎÏ¹Ô»È¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿µ¿ÏÇ¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥¤¥Ñ¥ë¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤ÇºòÇ¯10·î¤Ë¾å±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¥±¥Í¥¹¡¦¥Ï¥¦¥ê¡¼Ãó¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÊÆ¹ñÂç»È¤Ï12·î¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤òË¬Ìä¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ì¡¼¥¯¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÅö¶É¼Ô¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡ÊWP¤ò»²¾È¡Ë¡£
Ž¢¼«Í³Ï¢¹ç¶¨ÄêŽ£Äù·ë¤Îæ«
°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¾®¹ñ¤ËÎò»ËÅª¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¼«Í³Ï¢¹ç¶¨Äê¡×¡ÊCOFA¡Ë¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÄó°Æ¤¹¤ë°Æ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£COFA¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢Ï¢Ë®¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¡¢¥Ñ¥é¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿¾®ÅçÖÙ¹ñ¤Ë¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¾ÜºÙ¤Ï½ðÌ¾¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÄÌ¾ï¡¢Í¹ÊØÇÛÃ£¤ä·³»öÊÝ¸î¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÉ¬¿Ü¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ·³¤ÏCOFA²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¼«Í³¤Ë³èÆ°¤Ç¤¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¤Ï¤Û¤ÜÌµ´ØÀÇ¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢COFA¶¨Äê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈÎ©¹ñ¤ÈÄù·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬Æ±ÍÍ¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤«¤é¤ÎÊ¬Î¥ÆÈÎ©¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬1·î8Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤Ë°ì»þ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ³Î¤Ê¶â³Û¤ä»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊäº´´±¤ò´Þ¤àÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê1Ëü¥É¥ë¤«¤é10Ëü¥É¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÍýÏÀ¾å¡¢¤³¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É½»Ì±¤ËÆÈÎ©ÅêÉ¼¤òÂ¥¤¹¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÈÎ©ÅêÉ¼¸å¤ÎCOFAÄù·ë¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Â¦¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¥È¥¥¥Õ¥£¥Ã¥¯±§Ãè´ðÃÏ¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÊÆ·³¤¬¹ÈÏ¤Ê³èÆ°¼«Í³ÅÙ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í°÷¤Ï150¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡Î¡Ö¥Î¡¼¥ô¥¡¥ä¥¬¥¼¡¼¥¿¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡×¤ò»²¾È¡Ï¡Ë¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¤Î¾òÌó¡ÊÁ°½Ò¤·¤¿1951Ç¯ËÉ±Ò¶¨Äê¡Ë¾å¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ëÊ¼ÎÏ¿ô¤ËÌÀ¼¨Åª¤ÊÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÆ·³¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë½ÅÂç¤ÊÁý¶¯¤äÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¼ç¸¢°Ü¹Ô¤È¤¤¤¦ÊýË¡
COFAÄù·ë¤ò±Â¡Ê¤¨¤µ¡Ë¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò»ö¼Â¾å¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»±²¼¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î´ÙÍî¡¡·ì¤Ê¤¥È¥é¥ó¥×¾¸°®¤òÁÛÁü¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢¡¼¥º¡Ù¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¡¢1917Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÎÎÀ¾¥¤¥ó¥É½ôÅç¡Ê¸½ºß¤ÎÊÆÎÎ¥Ð¡¼¥¸¥ó½ôÅç¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï¤Ë´ð¤Å¤¯¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼«·è¸¢¤òÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉµÄ²ñ¤¬¡Ö»ÃÄê¼«¼£¡×¤ÎÀë¸À¤òºÎÂò¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼ç¸¢¤ò¸¶Â§Åª¤ËÊÆ¹ñ¤¬¾µÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÀµ¼°¤Ë ¡¢¼óÅÔ¥Ì¡¼¥¯¤ËÊÆ¼£°ÂÉôÂâ¤òÃóÎ±¤µ¤»¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉµÄ²ñ¤Ï»ÃÄê¼«¼£¤È¡Ö»ÃÄê¼ç¸¢°Ü¹Ô¡×¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢¥Ì¡¼¥¯¤È¤½¤ì¤Ë¼¡¤°¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î»°¤Ä¤ÎÄ®¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ±·³Ï¢Íí»öÌ³½ê¡×¤Ë¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢¤ä¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊCOFA¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ËÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸ò¾Ä¤¬»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅêÉ¼¤ò·Ð¤º¤Ë¡¢¡ÖÌ±¼çÅªÅêÉ¼¡×¤Ê¤ë¹Ô°Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µÄ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ç¸¢°Ü¹Ô¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤À¡£¤³¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤æ¤¯¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤é¸À¸ìÆ»ÃÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ÚµóÌÑÆ°¤À¤í¤¦¡£
NYT¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏËÌ¶Ë·÷¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¶Âç¹ñ¤¬·³»ö¤È¾¦¶È¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÇÆ¸¢¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤ÈËÌ¶Ë·÷¤ò·ë¤Ö¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê³¤·³²óÏ¤ËÁ°¾¥´ðÃÏ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ÇÉ¹¤¬ÍÏ¤±¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹Ò¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ÎÎ°è¤¬¶¥Áè¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¹ÛÊª¤òÂçÎÌ¤ËÃß¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÂçÎ¦Ãª¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¶Ë·÷¤ÇºÇÂç¤ÎÌ¤È¯¸«¤ÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¹Û¾²¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦²Ê³Ø¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï2021Ç¯¡¢´Ä¶¥ê¥¹¥¯¤È¾¦¶ÈÀ¤Î·çÇ¡¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÀÐÌý³«È¯¤ÎÌîË¾¤òÀµ¼°¤ËÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï2021Ç¯¤Ë¥¦¥é¥óºÎ·¡¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÇË²õÅª¤ÊºÎ·¡¤Î²ÄÇ½À¤òÀ©¸Â¤¹¤ëË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Æ±ÎÎÅÚ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ê¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤Ï¸½ºß¡¢ÆÈÎ©¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Åç¤Î½»Ì±5Ëü7000¿Í¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾Íè¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤È¤Î¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢NBC¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÇã¼ý¤Ë¤Ï 7000 ²¯¥É¥ë¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¹â¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¡¢º£Ç¯11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Î¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
