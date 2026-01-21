口に食べ物が入った園児を何度も平手打ちする女、一方で何事もないように過ごす他の園児たち――。

福岡県田川市の私立「松原保育園」で園児２人を虐待したとして、勤務していた保育士の女（２５）が暴行罪で起訴された事件。園の防犯カメラには、「異様な光景」（園児の親族）が映っていた。県警は、他の保育士も虐待していたとみて任意で捜査を続けている。（相良悠奨）

回避行動見られず

「食べたか」「まだのみ込んでいないのか」

同園の５歳児クラス（１９人）で昨年８月、怒声が響いた。給食を食べるのが遅れた園児を立たせて責め、顔を繰り返したたく保育士の女。園児は黙ってじっと耐えていた。一方、食べ終えて休み時間に入っていた他の園児たちは驚く様子もなく、無言で過ごしていた。

女から暴行を受けていたという園児の親族は昨夏、園が保護者に公開した防犯カメラの映像を見て驚いた。「暴力に遭ったり見たりすれば、子どもは泣き叫ぶはず……」。大人に言わなかった理由を園児に尋ねると、「（家族が）先生とけんかするでしょ？」と答えた。子どもに我慢させていたとショックを受けたという。

県警によると、女は２０２１年３月に保育士の資格を取り、４月から同園で勤務。１年目に１歳児クラスを受け持ち、４年余り、このクラスを持ち上がりで担当した。

大阪総合保育大の山縣文治特任教授（子ども家庭福祉）は「園児に暴行に対する回避行動が見られず、虐待に慣れていた可能性が高い。自らを守るため、現実の自分とは別に人格を設ける心理的な乖離（かいり）現象が起きていた恐れもある」と指摘。園児一人ひとりに合ったケアの必要性を訴える。

中堅職員不在

虐待問題が発覚したのは昨年８月。県警は同１１月に女を傷害と暴行の疑いで逮捕し、その後、別の園児に対する暴行容疑で再逮捕した。福岡地検田川支部は同１２月、いずれも暴行罪で福岡地裁田川支部に起訴した。

県警によると、女は調べに対し、「多くの園児の担任をする中で心に余裕がなくなり、たたくようになった」と供述している。

園では他の保育士による不適切保育も確認された。

園には昨年８月時点で園児８８人と、中村被告ら保育士１４人が在籍していた。県と市による園側への改善勧告によると、保育士１０人が同７〜８月、園児に▽殴る・頬をつねる▽口に食べ物を押し込む――といった虐待や不適切保育計２６件を行っていた。女による暴行の発覚後、園は女ら２人を懲戒解雇した。

園を運営する社会福祉法人「松原福祉会」は同１１月、改善勧告を受けて報告書を県と市に提出。不適切保育の背景として、園長と保育士との確執を挙げた。保育士資格を持っていない園長（２３年９月に就任）と、保育士や職員の間で意思疎通がうまくいかず、保育方針を巡って溝が生まれた。問題が発覚するまでの２年で保育士１２人が退職し、中堅職員が不在だったという。

園にも「責任」

女の夫（２０歳代）が昨年１２月上旬、取材に応じた。夫は「妻は園児に愛情があったが、園内の人間関係に悩んで精神的に追い込まれていた。ただ、暴力は許されない。妻も反省している」と謝罪。一方、園の問題に言及し、「多くの保育士が辞め、職場環境が悪化していた。理事長や園長が責任を取らないのは納得できない」と話した。

報告書は「相談体制の機能不全で保育士が悩みを蓄積し、虐待という形で爆発させてしまった」とした。

田川市は同１２月から、主任級の保育士を園に派遣している。抜き打ち検査を行い、再発防止策の実施状況を確認しているという。

読売新聞は園に複数回取材を申し込んだが、園は応じていない。

運営側の管理能力不足が原因

こども家庭庁によると、２０２２年４〜１２月に全国の市町村が確認した不適切な保育は９１４件で、うち９０件が暴力などの虐待だった。昨年１０月には改正児童福祉法が施行され、保育所職員らによる虐待を発見した場合は自治体などへの通報が義務付けられた。

山縣文治特任教授は「不適切な保育が横行する原因には運営側の管理能力の不足がある。第三者の目を含め、保育士を適切に監督する体制を整えることが重要だ」としている。