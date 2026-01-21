山下智久、池井戸潤原作2026年秋ドラマ「俺たちの箱根駅伝」出演決定 陸上競技部の新監督役に
【モデルプレス＝2026/01/21】俳優の山下智久が、大泉洋が主演を務める池井戸潤氏原作の2026年10月期日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが決定した。
【写真】山Pの同級生だった国民的女優
第1区からの激戦、次々と生まれる区間新記録、さらに劇的展開の末に誕生した「シン・山の神」など、2026年も数々のドラマで日本列島を熱狂させた箱根駅伝。その興奮が冷めやらぬ中、主演の大泉に続き、この度山下の出演が決定した。
山下が演じるのは、母校・明誠学院大学の陸上競技部に、新監督として就任する甲斐真人。箱根駅伝の出場経験を持ちながら、大学卒業後は陸上の世界から離れ総合商社で働くサラリーマンとして生きてきた人物。監督としての経験はゼロ。そんな甲斐の型破りな指導は、陸上競技部員たちの間に不安と反発を生んでいく。この役に挑む山下は「僕自身は、これまで本格的にスポーツの世界に身を置いてきたわけではありませんが、駅伝関係者の皆さんのお話を伺いながら台本を読み解き、この物語に込められた思いや感動を、しっかりと届けられるように努めたいと思います」と意気込みを語っている。
原作は、池井戸氏が日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝」を十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した同名小説。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏が同時進行で描かれる感動のドラマが誕生する。主人公の大泉は「箱根駅伝中継」を担う大日テレビ・スポーツ局のチーフプロデューサー・徳重亮（大泉）を演じる。（modelpress編集部）
今回、様々な人間ドラマが起こる深い感動のある作品にオファーを頂き、とても光栄に思っています。僕が演じるのは、元・箱根駅伝ランナーでありながら、今は商社に勤め、母校に戻って陸上競技部の監督を務める甲斐真人という役です。「箱根駅伝」は、たすきをつないでいく尊さ、夢に向かう力強さ、そして希望が折り重なって生まれる“奇跡の瞬間”を私たちに届けてくれる特別な舞台だと思います。僕自身は、これまで本格的にスポーツの世界に身を置いてきたわけではありませんが、駅伝関係者の皆さんのお話を伺いながら台本を読み解き、この物語に込められた思いや感動を、しっかりと届けられるように努めたいと思います。駅伝監督から、「言葉の指導だけでない」ということを教えて頂き、人間を観る目をしっかり磨き、学生たちと信頼関係を築き上げていくことが僕の仕事だと思っています。そこに一点集中して、甲斐という人物を作り上げていきたいと思います。ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は、忘れかけていた情熱を呼び覚まし、心に温かい灯をともしてくれる作品になると思います。僕も一生懸命気持ちをこめて丁寧に作り上げていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。
◆山下智久「俺たちの箱根駅伝」出演決定
◆大泉洋主演「俺たちの箱根駅伝」
◆山下智久コメント
