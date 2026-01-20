

BLACKPINK

グローバルガールズグループ・BLACKPINKが、1月16日から18日の3日間、ワールドツアーの日本公演として「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO」と題し東京ドーム公演を開催し、計16万5000人を動員。今回の東京ドーム公演は、2019年と2023年に続く3回目の同会場公演となり、開催発表と同時に全席が即完売するなど、人気を証明した。

【写真】BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYOの模様

また東京ドーム公演の開催を記念し16日の初日公演には、東京タワー・神戸ポートタワー・中部電力 MIRAI TOWER・さっぽろテレビ塔の日本4大タワーが同時にライトアップ。全国がピンク色に染まる象徴的な光景が広がり、大きな話題を呼んだ。

ステージでは、「Kill This Love」「Pink Venom」といった世界的ヒット曲でオープニングを飾り、圧巻のライブパフォーマンスを披露した。ライブバンドサウンドとYGならではの演出が融合したステージは没入感に満ち、デビュー曲「WHISTLE」「BOOMBAYAH」や2025年に配信された「JUMP」など幅広いセットリストで観客を魅了した。

約2年9か月ぶりの東京ドームステージを終えたBLACKPINKは、「時間が過ぎるのが早く感じられるほど素晴らしい3日間でした。皆さんから受け取った大きな愛とエネルギーに感謝しています」とコメントした。

さらに、BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE]を2026年2月27日14時にリリースすることが決定。各ショップ別にエクスクルーシブ絵柄を使用したオリジナルトレーディングカード（ランダム）が先着でもらえるキャンペーンの実施も決定しており、収録内容など今後の詳細発表にも期待が高まる。