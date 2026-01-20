『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、面接官が「絶対に採用したい」と思う就活生の特徴について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

最も採用したい就活生の特徴は……？

面接官が「絶対に採用したい」と思う就活生は、能力がずば抜けている人ではなく、「適性が高く、かつ志望度が高い人」です。この2つがそろったとき、企業側の採用リスクが最も低くなります。

まず適性が高い人は、仕事の内容や職場の雰囲気と相性が良いため、入社後に成果を出しやすく、早期離職の可能性も下がります。

一方で志望度が高い人は、内定を出した際に就活を終えてくれる確率が高く、採用活動を無駄にしません。

だからこそ面接官は、「この人はうちの仕事に向いているか」と同時に、「この人は本当にうちに来てくれるのか」を見ています。

自己理解が深い人は、どんな質問をされても一貫した理由を持って答えられます。なぜこの仕事なのか、なぜこの会社なのかがつながっているため、話に無理がありません。

さらに志望度が高ければ、その会社で働くイメージが具体的に語れるため、内定後の辞退リスクも低いと判断されます。

適性の高さは合わせにいく必要はない

就活では、「企業に合わせなければいけない」と考えてしまう人が多いですが、適性については無理に合わせる必要はありません。むしろ、自分の性格や価値観に合わない会社に無理に合わせるほうが、長期的にはリスクが高くなります。

企業は、全員に合う人材を求めているわけではありません。自社の環境や仕事に合う人を求めています。

そのため、正直に話した結果として不採用になるのであれば、それは「ミスマッチを避けられた」という意味で、本人にとってもプラスです。

自己理解が深い人は、「自分はこういう環境で力を発揮しやすい」と言語化できます。その結果、合わない会社からは落とされ、合う会社からは評価されやすくなります。

就活は点数競争ではなく、相性のマッチングであるため、不採用を過度に恐れる必要はありません。

志望度の高さを伝えるために

志望度の高さを最も分かりやすく伝えるのが、志望動機です。ここが浅いと、どれだけ能力が高くても「他社に流れそうだ」と判断されてしまいます。

志望動機で重要なのは、会社の特徴と自分の価値観がどこで重なっているかを示すことです。単に「成長できそうだから」「社会貢献性が高いから」ではなく、「なぜそれが自分にとって重要なのか」まで語れると、志望度が伝わります。

企業研究を深め、自分の経験や考え方と結びつけることで、「この会社だからこそ」という理由が生まれます。

それが面接官にとって、「この人なら内定を出しても安心できる」と思える材料になります。

まずは、今の志望動機が「なぜこの会社なのか」を自分の言葉で説明できているか、一度見直してみるだけでも結果は変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）