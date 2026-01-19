通信＆フィンテック連携強化で「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」を2月に提供開始！円普通預金金利が最大で年0.64％の“最強預金”を実現
|楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利が2026年2月に提供開始予定！“最強預金”を実現
楽天モバイルおよび楽天銀行は19日、楽天グループにおける通信分野とフィンテック分野における連携をより一層強化し、楽天モバイルが移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）における料金プラン「Rakuten最強プラン」または「Rakute最強U-NEXT」の契約者を対象に楽天銀行の円普通預金金利が最大で年0.64％（税引後で年0.509％）となる「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」を2026年2月（予定）より提供開始すると発表しています。
これにより、Rakuten最強U-NEXTの契約者なら上限以内の残高についてはボーナス金利と楽天証券との口座連携サービスであるマネーブリッジの利用で適用される優遇金利を併せた場合に円普通預金金利が最大で年0.64％（税引後で年0.509％）となり、通常金利と比べて2倍以上もお得になる“最強預金”を実現します。両社は今後も楽天グループを通じてよりお得に利用できるようにしていくとともに利用者の資産形成をサポートしていくとしています。
楽天モバイルと楽天銀行はこれまでもキャンペーンなどでさまざまな連携しており、現在も楽天銀行の口座を持っている人を対象に楽天モバイルへ初めての申し込みかつ他社から電話番号そのままの乗り換え（MNP）で「楽天ポイント」を最大13,000ポイント還元するキャンペーンを実施しています。また楽天銀行では現在、口座開設やサービスの利用に対して楽天銀行として特典進呈額が過去最大の25,000円相当となる「過去最強の特典祭」を2026年2月28日（土）まで実施しています。
このように楽天モバイルと楽天銀行のサービスをまだ利用していない場合にはこれらのキャンペーンと併せてよりお得に利用開始できるようになっていますが、今回、新たに利用開始後も楽天銀行の口座を持っている人で楽天モバイルのRakuten最強プランまたはRakuten最強U-NEXTを契約している場合に円普通預金の金利を優遇する楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利が提供開始されます。これにより、楽天銀行の円普通預金金利がRakuten最強U-NEXTなら＋年0.10％、Rakuten最強プランなら＋年0.02％となります。
また楽天銀行のボーナス金利で最大＋年0.16％、マネーブリッジ利用者における優遇金利で＋年0.08％と併せると、2026年2月1日（日）の金利改定後は通常金利が＋年0.30％となるため、合計で円普通預金金利がRakuten最強U-NEXTなら0.64％、Rakuten最強プランなら年0.56％となり、例えば、1年間に渡って普通預金残高に1,000万円を維持した場合なら楽天銀行の通常金利だと23,900円のところが、Rakuten最強U-NEXTなら43,410円（＋19,510円お得）、Rakuten最強プランなら37,040円（＋6,370円お得）となります。
その他、楽天モバイルと楽天銀行は銀行代理業務に関する委託契約を締結し、2026年1月19日（月）より楽天モバイルは楽天銀行を所属銀行とする銀行代理業者として楽天銀行の口座開設の媒介業務を開始します。具体的には主に個人の契約者へ楽天銀行口座に係るサービスの案内および口座の開設に係る勧誘などを行うということです。楽天モバイルと楽天銀行は今後も「楽天エコシステム」（いわゆる「楽天経済圏」）における連携をより一層強化して利用者のライフスタイルに寄り添うサービスの拡充に努めていくとしています。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・楽天モバイル 関連記事一覧 - S-MAX
・楽天モバイルと楽天銀行、通信・フィンテックの連携強化で「楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利」を提供開始し“最強預金”を実現 | プレスリリース | 楽天モバイル株式会社
・楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利 | 楽天モバイル×楽天銀行 ボーナス金利 | 楽天モバイル