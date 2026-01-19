

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した西澤由夏





『チャンスの時間』などでさまざまな芸人やタレントから愛されるABEMAの初代専属アナウンサー・西澤由夏（にしざわ・ゆか）の写真集が発売！ 撮影に臨むまでの経緯や写真集にかける思いなどを赤裸々に語ってもらいました。

1月19日（月）発売『週刊プレイボーイ5号』では初水着にも挑戦し、五島列島、長崎、軽井沢の3ヵ所で撮影した美麗カットを最速でご堪能あれ。

【写真】西澤由夏の美麗カット

＊ ＊ ＊

【おふたりの言葉にウルッときました】

――長崎の五島や軽井沢で撮影された、初の写真集が刊行されることになりました！

西澤 はい！ 4月1日のエイプリルフールに（笑）。でも、嘘じゃなくて本当です！

――西澤さんはABEMA専属アナウンサーとして、千鳥がMCの『チャンスの時間』などに出演し、人気を博しています。

西澤 千鳥のおふたりには、本当に感謝しています。番組でイジっていただくことでアナウンサーとしての今のキャラクターができましたし、おふたりとのシーンの切り抜き動画が回ることで、私のことを知ってくれた方もいらっしゃるので。

――大悟さんとノブさんは、今回の写真集について何か？

西澤 実は、先日放送された『チャンスの時間』で写真集の撮影に密着してもらったんですよ。1月18日にオンエアになったばかりなので、見逃し配信などでぜひご覧になっていただきたいです。

そこで千鳥のおふたりも撮影の様子を見てくださって、OAには載っていないんですけど、「妹を見ているようで複雑」って言葉がポロッと出てきて。

何げない一言だったんですけど、なんだか勝手にウルッとしました。ずっと一緒にやってきたおふたりにそんな言葉をもらえて、素直にすごくうれしかったです。

――そもそも、ABEMA専属アナウンサーの西澤さんが写真集を出すことになったのは？

西澤 写真集のお話を集英社さんからいただいた時期が、ちょうど自分の中で何か新しいことに挑戦したいなと思っていたタイミングで。特別な理由があったわけではなく、感覚としてそろそろ新しく動かなきゃと感じていたというか。だからチャレンジしてみようと思いました。

――撮影に向けて事前準備は？

西澤 ヒップアップしたいなと思って、人生初のジムに通うことにしたんですよ。ただ、ふたつのジムに体験入会したんですけど、どちらも体験しただけで終わりました。こんなに体力を使うなら、絶対に続かないなと思ってしまって（笑）。

――じゃあ、そのまま？

西澤 さすがに何かしなきゃと思ったので、姿勢矯正のサロンには通いました。寝ているだけで骨を矯正してくれたり、ヒップアップのための筋肉を動かしてくれたり。エステみたいで気持ち良かったので、そこは続きましたね（笑）。

――当然、ヒップアップ効果はバッチリだった？

西澤 ちょっとわからないというか、おそらくそんなに変わってないです（笑）。ただ、気持ち的には「やったぞ！」って思えたので、撮影までに何かをやったという意味での達成感はあったかもしれません。

――こんな自分を見せたい、こういう写真集にしたいという部分では、どんなことをイメージしながら撮影に臨みましたか？

西澤 『チャンスの時間』で私を知ってくださっている方には、見たことのない新しい私を見せたい。まだ私のことを知らない人がもし写真集を見てくれたとしたら、そこから私が出演する番組にも興味を持っていただきたい。そういう思いが強かったです。

あと、今回の写真集では初めて水着姿を披露させていただいたんですが、それは自分の中で大きな挑戦でした。

――挑戦を後押ししたのは？

西澤 8年間でつくり上げてきたABEMAアナウンサーとしての自分、そこで培った価値観をいったん崩して突破してみようという気持ちだと思います。

ABEMAのアナウンス室はひとりひとりが唯一無二のアナウンサーを目指しているので、そういう意味でも、今までやってこなかった水着へのチャレンジはそのひとつになるかもしれないなと。

それと、この4月でABEMAは開局10周年を迎えるんです。その節目にABEMAのメディアとしての箔付けを加速する存在でありたいという気持ちも背中を押してくれたと思います。

【夢を諦めなくて良かったなって】

――水着以外のスタイリングでの注目ポイントは？

西澤 軽井沢での撮影でオーバーサイズのロンTを着ているんですが、その服装は普段の自分に近い感じで好きですね。

あと、どうしても雑誌の『東京カレンダー』風の写真を撮っていただきたいとお願いして、かなえていただきました。黒のドレスを着ていて普段の私とはかけ離れているんですけど、大人の女性の理想像を体験できたので、ぜひ見てほしいです！

――発売が楽しみですね。

西澤 いくつかのテレビ局のアナウンサー試験に落ちてしまい、その後にABEMAの専属アナウンサーになって。紆余曲折ありましたし、自分が写真集を出すなんて想像してなかったですけど、アナウンサーになる夢を諦めなくて良かったなと思います。

いや、諦めなかったんじゃなく、諦められなかったのが正直なところですね。アナウンススクールに何校も通ったりなど夢の実現に向けてかけてきた時間がありましたし、もともとどうしてもやりたいと思ったことは諦めきれない性格なので。今はABEMAに救ってもらったという感覚ですし、現状には本当に感謝しかないです。

――子供の頃からアナウンサーになりたかったんですか？

西澤 そのときは夢というはっきりしたものではなかったです。小学校で将来の夢を書くときに、漠然とアナウンサーと書いたりはしていました。

当時、モーニング娘。さんが大好きで、モー娘。のマネばかりしている子供だったんですけど（笑）。アイドルはずっと大好きで、今はイコラブ（＝LOVE）とFRUITS ZIPPERを推しています！

――今後の活動について、今はどんなイメージがありますか？

西澤 今回の写真集もそうなんですが、自分の中では身の丈に合っていないことかもしれなくても、新しいチャレンジを続けていく。そんなアナウンサーでいたいと思っています。

――すでにいろんなジャンルの番組を担当した経験がありますが、今後まだやっていないジャンルの番組に出演するなら？

西澤 ABEMAに入社する前からの夢なんですけど、いわゆる情報番組のMCを担当してみたいです。今のABEMAには情報バラエティ番組がないのですが、いつかそういう番組ができたら声をかけてもらえるように。その目標を実現するためにも、いつでも走り出せる状態をつくっておきたいと思います！

スタイリング／筒井葉子（PEACE MONKEY） ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）

●西澤由夏（にしざわ・ゆか）

1993年8月12日生まれ 埼玉県出身

◯2018年からABEMAの専属アナウンサーとして活動。バラエティ番組やスポーツ番組など、さまざまなジャンルでアナウンサーとしての手腕を発揮している。現在のレギュラー出演番組は『チャンスの時間』『ABEMAスポーツタイム』など計6番組。

公式X【@nishizawa_yuka】

公式Instagram【@yknszw】

取材・文／大久保和則 撮影／菊地泰久