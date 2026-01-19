俳優の山口智子が１８日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。ロサンゼルスの山火事で自宅を焼失した後輩女優のすごさを熱弁した。

この日のゲストは山口だが、この山口の良さをもっと知って欲しい！とインタビューに応じたのが水原希子。ロスと日本の二拠点生活を送っていたが「アメリカには去年住んでいたが、家が燃えてしまって。ＬＡの大きな山火事で燃えちゃったんで」と自宅が焼失。そんな大変な時に出演してくれた理由を聞かれ「山口智子さんが大好きで、もっと皆さんに山口さんを好きになって欲しい」と山口のために出演したと明かした。

これに山口は「写真にあったけど、すごい大変な状況。火災に遭われて。その時に『家燃えちゃいました、今スーツケース１個なんです、それしかないんですワハハ」って笑い飛ばしてた希子ちゃん、すごい素敵」と水原の明るさ、バイタリティに感心したという。

２人は１０年以上前から交流があり、水原は「（山口は）希子は踊るから好きって言ってくれた。自分にとって（踊る事）はすごい大事だけど、勘違いされることも多くて。チャラく見られたり、変に見られたり。それをそのまま好きといってもらえた」と感謝していた。