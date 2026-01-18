King & Prince永瀬廉が、日曜劇場 『リブート』（1月18日放送スタート）主演の鈴木亮平、共演の伊藤英明とともに、キンプリの「Theater」を仲良くダンスする動画が公開された。

■「れんれんが小さく見えるのバグすぎる」

投稿されたのは、黒スーツの3人が全員、鈴木亮平のお面で顔を隠し（笑）足踏みをして「Theater」のリズムに乗りながら、楽曲のブレイク（キメ）の瞬間に、全員がお面を外して、キメ顔を作るというもの

コメント欄には「3人ともノリノリでかわいい！」「神メンバー」「改めて日曜劇場の豪華さを感じました」「誰かと思ったらメンバー豪華過ぎ。そして3人かわいい」「こんな貴重なコラボが公式に残ってうれしい」「皆さんハンサム」「イケオジを両手に抱える国宝級イケメン」「亮平さん、英明さんも楽しそう」といった声が続々と書き込まれており、さらに「廉くん、愛されてますね♡」「れんくんがこの現場でも愛されてるのが伝わります」と3人のほっこりとした関係性を指摘する声も多数届いている。

また、3人の「身長差」も反響を呼んでおり「廉くんもそこそこ身長あるのに小さく見えちゃう」「れんれんが小さく見えるのバグすぎる」「廉くんが小さく見えてかわいい」「廉くんがちっちゃく見えてかわいすぎる」と、180センチ台のふたりと並ぶと（鈴木亮平＝186センチ、伊藤英明＝183センチ）、決して背が低いわけではない永瀬廉が小さく見えてしまうという、あまり見たことのない状況に、ファンが大いに盛り上がっている。

なお、永瀬廉は、2025年の年末に『映画 ラストマン』で共演した、福山雅治との「Theater」ダンス動画を公開。「福山雅治さんの次が、鈴木亮平さんと伊藤英明さん。豪華すぎる！」といった声も届いている。