日本テレビの河出奈都美アナウンサーがまたも“ガチコスプレ”を披露し、話題になっている。

河出アナは1月16日、自身のXに《『葬送のフリーレン』2期 いよいよ11時から放送ですね 僭越ながら、大好きなアウラ様のコスプレをいたしました。いやあ、2期でのアウラ様の活躍…ほんっとうに楽しみだなあ……。》とつづり、16日夜11時から2期の放送がスタートしたテレビアニメ『葬送のフリーレン』（日本テレビ系）に登場するキャラクター・アウラに扮したコスプレショットを4枚、投稿した。アウラは“断頭台のアウラ”の異名を持つ魔族キャラだ。

この投稿には

《この美しさだと、カメラマンの行列が凄そう…》

《マジコスプレ、綺麗だ》

《クオリティ高すぎませんか》

などと称賛のコメントが集まっている。

河出アナはこれまでにもSNSで何度もコスプレを披露し、その完成度の高さがよく知られている、女子アナ界きってのコスプレイヤーだ。Instagramでは、2025年10月にはアニメ『リコリス・リコイル』の錦木千束、同年8月にはアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の綾波レイ、同年6月には『葬送のフリーレン』のフェルンのコスプレなどを公開してきた。

芸能記者が言う。

「2019年入社の河出アナは、オタクでゲーマーを自称していることはよく知られています。2025年8月17日放送の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）では、世界最大の同人誌即売会『コミックマーケット』（コミケ）1日めを取材したのですが、その際に河出アナは青髪のウィッグに赤いカラコン、片目に眼帯までつける本格的な綾波レイのコスプレ姿を披露。番組内で『コスプレ自体が趣味』と語っていた河出アナは、この日のコスプレもすべて“自前”だと明かし、そのクオリティの高さに、作品のファンからも賞賛の声があがっていました。

さらに驚くことに、河出アナは16日の取材翌日、コミケ2日め（17日）にチケットを買って“一般参加”してきたと自身のXで告白。リストバンドを掲げて《コミケ最高かよ》とポストしました。続く投稿では、スマホのアプリゲーム『ヘブンバーンズレッド』の蒼井えりかのイラストが入った大きな紙袋を肩から下げ、最後尾から並んで入場したと明かしており、その本気っぷりも話題となっていました」

原作ファンもうならせる異才ぶりを発揮している河出アナ。女子アナ界きっての“ガチレイヤー”路線を今後も突き進んでもらいたいものだ。