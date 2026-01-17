【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】 1月17日10時～ 配信

「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」

Yostarは、4月25日に発売予定の「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」の商品情報を公開した。価格は1回770円。

今回の一番くじでは「補習授業部」よりヒフミ、アズサ、ハナコ、コハル、「ティーパーティー」よりナギサ、ミカ、セイア、「シスターフッド」よりサクラコ、ヒナタ、マリーの計10人をモチーフにしたグッズが展開される。

発表に合わせてイラストレーターのまたのんき氏による描き下ろしイラストが公開され、こちらを使ったグッズがラインナップ。各キャラクターと見つめうことができる「見つめ合いビジュアルボード」といったユニークな商品情報がお披露目された。詳細は追って公開される予定。

【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】

