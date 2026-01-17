【ポケモン】デザイン「フィッシュソーセージ」はキャプテンピカチュウが目印！
テレビアニメ『ポケットモンスター』デザインのフィッシュソーセージ第2弾がやってきた！ 凛々しいキャプテンピカチュウのパッケージが目印です♪
☆パッケージやおまけのシールのイメージをチェック！（写真5点）＞＞＞
総合食品メーカー丸大食品の「フィッシュソーセージ」にテレ東系にて毎週金曜18：55から放送中のTVアニメ『ポケットモンスター』デザインパッケージが登場！ 全国のスーパーマーケット等で2月上旬より展開される。
本商品はパッケージはキャプテンピカチュウを中心に、アニメの登場人物やポケモンたちをデザイン。
カルシウムたっぷりのフィッシュソーセージと、シールの表裏両面にポケモンたちや登場人物が並んだスペシャルなパッケージに仕上がっている。
美味しいフィッシュソーセージに加えて、おまけとしてシールも付属。全部で15種類の「ポケモンシール」が1枚入っている。
「ポケモンシール」のラインナップは丸大食品HPにて紹介されている。
