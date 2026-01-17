〈《史上最悪の少年犯罪》「自分がソープランドで働くから」綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件、監視役少年Dと“対照的だった姉”の存在〉から続く

史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年（1989年）の1月4日に被害者のX子さんは命を落とした。

【衝撃画像】「自分に科される刑はなんだろう」準主犯格Bから著者に届いた直筆の手紙を見る

事件から11年後、「ニュースステーション」ディレクター（当時）で、現在は北海道放送（HBC）報道部デスクを務める山粼裕侍氏は、集団強姦に関与し懲役5年以上7年以下の不定期刑判決を受けた元少年・Dの母親に接触した。息子の犯した罪と、母親はどのように向き合ってきたのか。山粼氏の著書『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／最初から読む）

◆◆◆

午後10時半、アパートの前で待っていると母親が帰ってきた。僕たちは近くのカラオケ店に移動した。ソファに座り、ドリンクの注文を終えると、取材の趣旨を説明した。母親は仕事の疲労感を漂わせながら、抑揚のない声で淡々と近況を話した。



©nns23_イメージマート

「眠れない。2時間ごとに起きます」

アパートの部屋は6畳と3畳の二間ですが、息子は6畳のほうにいて、私は3畳で寝起きしています。息子はふすまにカギをかけ、許可がないと部屋に入れません。ふだんはあまり息子と会話しません。会話をしても外出するときに「何か買ってくる？」「いらない」という程度です。もちろん事件のことは話しません。刑務所から出たときはガリガリでしたが、今は少し太って、身長は165センチくらい。年齢より老けて見えます。息子は仕事をせず、たまに弁当を買いにコンビニに行ったり、レンタルビデオを借りてきたりしています。事件後、自分は仕事を三度変わり、いまは近くのそば店の厨房で働いてます。午後1時に家を出て、午後10時まで働きます。デパートに行くと被害者のことを思い出します。ここに就職が決まっていたんだと。被害者の苦しみやつらさを自分がわかるわけではないですが、自分もつらい。眠れない。2時間ごとに起きます。もう二度と事件前の生活には戻れません─。

母親はとりとめもなく語った。時計の針は午前0時を回ろうとしていた。明日も仕事だという母親をあまり長居させてはいけない。カメラでのインタビュー取材の約束をして別れた。

Dの母親へのインタビュー

1カ月後の10月22日午後2時半。インタビュー当日。

撮影場所は本来なら自宅がベストだが息子がいる。代案として、似たような間取りの古いアパートの部屋を借りた。母親の生活に近い風景のなかでじっくり話を聞きたかったからだ。柳本カメラマンはFのインタビューと同じように、母親の背後に回って、小さな背中を見つめるようにレンズを向けた。

「今日の息子さんの様子は？」

「昨日ちょっと寝るのが遅かったので、私が出たときはまだ寝ていました」

「昨夜は会話がありましたか？」

「会話は全然ないですね、隣の部屋なんで物音で大体わかるんですけど」

「小さいころはどんな子どもでしたか？」

「小さいころは結構、親思いの子だったと思いますね。私の記憶に残っていて、嬉しかったのは3歳くらいのときでしょうかね、『僕が金づちで新しいお家を建ててあげるから、ママ』と言ってましてね。そのときは喜びましたよね。あと、私が疲れていたとき、足を揉んでとか、肩を揉んでとか言うと上手に揉んでくれました」

か細い声に東北なまりが残る。

母思いだったDは、なぜ変わってしまったのか

終戦の5カ月前、母親は東北地方の貧しい農家に生まれた。6人きょうだいの長女。中学卒業後に家を出て、見習いとして美容院に住み込みで働き始めた。通信教育で美容師の免許を取り、上京。住み込みで働いていた美容院の長男と結婚し、長女とDを授かる。だが、夫は次第に働かなくなる。Dが3歳のころに母親は子どもたちを連れて家を出た。生活保護を受けながら、時計部品の工場でパートの仕事を始める。狭いアパートで親子3人身を寄せ合うように暮らしていた。どこで聞きつけてきたのか、夫がアパートを訪ねてくるようになる。母親は夫を玄関に入れようとはしなかった。それでもやってくると、Dは玄関で両手を広げ「おまえ、上がってきちゃだめだ」と母を守ろうとした。

母思いだったDは、なぜ変わってしまったのか。

「裁判中に『母には会いたくない』と言ってますが、その拒絶感はどこでそうなったと思いますか？」

母親はじっと考え込む。長い沈黙が続く。

「長い積み重ねで……物をひっくり返したときが何度かありますから、そういうときにその、助けてやることができなかったことやら何やらが原因になったかと、小学校のときもやはりちょっといじめに遭っていまして……」

（山粼 裕侍／ノンフィクション出版）