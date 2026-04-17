2026年4月15日、中国メディアの観察者網は「中国の影響力抑止へ？」と題し、高市早苗首相が「アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）」の会合で、東南アジア諸国に約100億ドル（約1兆5900億円）規模の財政支援を行うと表明したことを報じた。記事は、中東情勢の緊迫化に伴ってホルムズ海峡の通航がなおも再開されておらず、多くの国がエネルギー供給危機に直面していると伝えた。そして、日本政府がこの機を捉えて東南アジアへの