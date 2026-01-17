100均で1000円…悩んだけど大当たり！見た目もクオリティも抜群！人気コラボの家電小物

ダイソーで見つけて、1,000円という価格にちょっと悩んでしまったワイヤレスイヤホン。思い切って買ってみたのですが、想像以上に大当たりな商品でした！東京ガールズコレクションとのコラボアイテムで、デザイン性抜群♡音質も良く使い心地抜群で、家電屋さんレベルのクオリティの高さに驚きました！

商品情報

商品名：完全ワイヤレスイヤホン（ベージュ×ゴールドカラー）

価格：￥1,100（税込）

連続再生／通話時間（約）：6時間

充電時間（約）：ケース1.5時間、イヤホン1.5時間

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480833927

TGCコラボでおしゃれ♡ダイソーの新作ワイヤレスイヤホンをお試し！

家電量販店で販売されていてもおかしくない、クオリティの高いイヤホンが充実するダイソー。またしても凄い商品が登場していました！

それが、こちらの『完全ワイヤレスイヤホン（ベージュ×ゴールドカラー）』。大人が使いやすいおしゃれなデザインのワイヤレスイヤホンです。

価格は1,100円（税込）と、ワイヤレスイヤホンにしてはかなりお買い得！早速使ってみました。

コンパクトサイズでかさばらず、持ち運びやすいです。

充電には、別売りのUSB Type-Cケーブルが必要になります。

パソコンやACアダプターに接続することで、約1.5時間で充電できます。

ケースには、ケースの充電残量が表示されるのでわかりやすいです。

イヤホンをケースにセットすることで、ケースのプログレスバーが点滅し、イヤホンの充電が開始されます。

プログレスバーのライトが消灯すると充電完了の合図です。

イヤホン充電中は、イヤホン本体のLEDインジケーターが赤色に点灯します。

イヤホンの充電時間は約1.5時間となっています。

イヤホンの充電が少なくなってくると、「ロー バッテリー プリーズ チャージ」というアナウンスが流れるのでわかりやすいです。

イヤホン本体は、ベージュ×ゴールドの大人可愛い組み合わせのカラーです♡

落ち着いた雰囲気のデザインなので、オン・オフ問わず使いやすいですよ。

それもそのはず…実は東京ガールズコレクションとのコラボアイテムなんです！

ファッション性が高いので、アクセサリーのような感覚で使えるのがいいなと思います。

ペアリングも簡単！音質も申し分なく使い心地が良い◎

ペアリングは簡単に行えます。

イヤホンを充電ケースから取り出すと自動で電源がオンになり、LEDインジケーターが赤と青に点滅すると同時に「ブルートゥース イズ ペアリング」というアナウンスが流れます。

ご使用になる機器のBluetooth機能がオンになっていることを確認し、デバイス名「G134_TWS026」が検出されたら、選択して接続します。

「ブルートゥース イズ コネクティッド」とアナウンスが流れたら、接続が完了します。

接続完了後は、イヤホンのLEDインジケーターは消灯します。

音割れのないクリアな音質で、低音から高音までストレスなく楽しめます。遅延や音ズレも、特に気になりませんでした。

また、ポッドキャストのような音楽以外の人の会話も、ストレスなく聴くことができました。

耳に装着した際もピタッと収まり、フィット感が良いです！見た目も機能も優秀すぎる仕上がりで、日常使いにぴったりです。

今回はダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（ベージュ×ゴールドカラー）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。