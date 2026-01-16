日本は準々決勝でU-23ヨルダン代表と対戦

U-23日本代表は1月16日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップの準々決勝で、U-23ヨルダン代表と対戦。

1-1でPK戦までもつれた戦いはGK荒木琉偉が2本止めて日本が勝利し、準決勝へと駒を進めた。

大岩剛監督が率いる今大会のU-23日本代表は、ロサンゼルス五輪世代にあたる21歳以下の選手で構成されている。U-23の大会ではあるものの、U-21の若き日本代表が挑む舞台となっている。

日本はグループステージ初戦でU-23シリア代表に5-0で快勝。第2戦はU-23UAE代表に3-0、第3戦もU-23カタール代表相手に2-0で勝利と、3勝10得点無失点で決勝トーナメントに進出していた。

ヨルダン戦ではDF市原吏音、MF佐藤龍之介などを起用し、カタール戦からスタメンを9人を変更。試合は立ち上がりから互いに激しい攻防が繰り広げられたなか前半9分、日本が華麗な崩しからFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄がシュートを放つも、相手GKにセーブされ先制とはならなかった。さらに同16分にはスルーパスに抜け出した佐藤が決定機を迎えたが、ここでもGKにセーブされた。

同20分には自陣でボールを失いピンチを迎えたが、ヨルダンFWアリ・アザイゼのシュートはわずかに外れ難を逃れた。しかし同30分、自陣右サイドを崩されつながれると、最後は落としをアリに流し込まれ先制点を奪われ0-1で折り返した。

後半頭から日本はFW石橋瀬凪に代えて2試合連続ゴール中のFW古谷柊介を投入。すると同5分、右サイドの裏を抜けた古谷がトラップから冷静に流し込み日本が同点に追い付いた。さらに同20分には古谷が相手GKと接触しPKを獲得。しかしオン・フィールド・レビュー（OFR）の結果取り消しとなった。

その後試合は動かず延長戦へ突入。延長前半は互いに精彩を欠いたなか、後半は日本にもヨルダンにもチャンスはあったが決められずにPK戦へ。先行の日本は1人目の市原が冷静に決めると、後攻の1本目を荒木がコースを読みセーブした。その後は全員が決めた日本に対し、ヨルダンの4人目を再び荒木がセーブし決着がついた。日本がベスト4進出を決め、準決勝では明日行われるU-23オーストラリア代表とU-23韓国代表の勝者と戦う。（FOOTBALL ZONE編集部）