東京都杉並区で部屋の強制執行に訪れた２人が住人に刺されて死傷した事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された職業不詳の男（４０）が家賃約６０万円を滞納していたことがわかった。

調べに「コロナ禍以降、仕事に就いていなかった」と話しているといい、警視庁は生活苦で自暴自棄になったとみている。

同庁は１６日、死亡したのは神奈川県海老名市東柏ヶ谷、家賃保証会社社員の小栗寿晃（としあき）さん（６１）と明らかにした。

発表によると、男は１５日、同区和泉の自宅アパート前の路上で、小栗さんの背中と東京地裁の６０歳代の男性執行官の胸を包丁で刺した疑い。執行官は包丁が胸から背中に貫通していたが、全治約１週間の軽傷だった。

訴訟記録によると、男は昨年７月時点で、６畳一間の家賃計約６０万円を滞納。貸主が翌月、明け渡しなどを求めて同地裁に提訴し、同１０月に請求を認める判決が出ていた。

捜査関係者によると、１５日は明け渡しの期限で、執行官や立会人ら１０人で訪問。執行官ら５人が部屋に向かったが、男が抱えていた箱から黒煙が出ていたため退避した。小栗さんは路上で待機していたところを襲われたという。

事件を受け、最高裁は１６日、強制執行時に暴力的な妨害が予想される場合は、警察の援助を要請したり、複数の執行官で対応したりする措置を徹底するよう求める事務連絡を全国の地裁に出した。不測の事態が生じた際は、執行官や関係者の安全確保を最優先に行動することも要請した。