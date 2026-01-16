この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドコモのサービスやキャンペーン情報を発信するYouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【知らなきゃ損】ドコモキャンペーンの狙い目はahamo⁉｜割引＋還元で総額19.5万円！」と題した動画を公開。新生活を迎える人や料金プランの見直しを検討している人に向け、ドコモが展開するお得なキャンペーンをVTuberのドックん氏とモコ氏が解説した。



動画ではまず、新生活を迎える上で見直すべき項目として「スマホ回線」「ネット環境」「電気・ガス」「ポイント経済圏」の4つを提示。これらをドコモのサービスにまとめることで、お得な生活が実現できると説明する。具体的には、スマホ回線は「ahamo」や「ドコモMAX」、ネット環境は「ドコモ光」や「home 5G」、電気・ガスは「ドコモでんき」や「ドコモガス」、そしてそれらの支払いを「dカード」や「d払い」にまとめることで「dポイント経済圏」を構築できるとした。



特にスマホ回線については、料金プランとキャンペーンが詳しく解説された。ドコモの料金プランは、オンライン専用の格安プラン「ahamo」と、データ使用量に応じて選べる「ドコモMAX」や「ドコモmini」が主軸となる。ドックん氏は、「ahamoは月間30GBのデータ量が2,970円で利用でき、5分以内の国内通話が無料、海外でも30GBまでデータ通信が無料で利用できる格安プランだ」と紹介。さらに、データ使用量が多いユーザー向けに月間110GBが4,950円で使える「大盛りオプション」や、d払いやdカードでの決済額に応じてdポイントが還元される「ポイ活オプション」があることにも触れた。



キャンペーンについては、他社からSIMのみで「ahamo」に乗り換える場合は最大20,000ポイントが還元され、スマホを同時に購入する場合は「5G WELCOME割」が適用されると説明。また、「ドコモMAX」などの通常プランに乗り換える場合は、ドコモオンラインショップ限定で最大20,000ポイントがもらえるキャンペーンも実施中だという。



スマホ回線だけでなく、ネット環境、電気・ガス、そしてdカードを利用したポイント経済圏まで、生活に関わるサービスをドコモに集約することで、ポイント還元や割引など多くのメリットが生まれる。動画は、複雑なキャンペーン情報を整理し、新生活の出費を賢く抑えるための指針を示している。