18L¤¬42L¤Ë²½¤±¤ë¡£230¡ó³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ã¤Æ¡©
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
²ÙÊª¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¼ê´Ö¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Î¼ýÇ¼¾ì½ê¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤É¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡©¡×¤È¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤³¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢18L¤«¤éºÇÂç42L¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ëÂ¿µ¡Ç½¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖFLEXY¡×¤Ç¤¹¡£
230%³ÈÄ¥¡£¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤¹¥Ð¥Ã¥°
FLEXY¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢18L¡¦30L¡¦42L¤È3ÃÊ³¬¤ËÍÆÎÌ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë³ÈÄ¥À¡£
18L¥â¡¼¥É¤ÏÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤äµÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯»ý¤Á¹þ¤á¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30L¥â¡¼¥É¤Ï2Çñ3Æü¤Î¾®Î¹¹Ô¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä±óÀ¬¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£Éý¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÍ¾Íµ¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£°ìÈÌÅª¤ÊLCC¤Îµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¥µ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
42L¥â¡¼¥É¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÅÐ»³¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤ÎÄ¹´üÎ¹¹Ô¤ËÊØÍø¡£¥È¥Ã¥×¤È¥Ü¥È¥à¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÍÆÎÌ¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¿ô¤¢¤ì¤É¡¢ºÇÂç230%¤â³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
²ÙÂ¤¤ê¤¬´ÊÃ±¤Ê¥¯¥é¥à¥·¥§¥ë·¿
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬Âç¤¤¯³«¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹´¶³Ð¤Ç²ÙÂ¤¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ê¤é°ìÌÜ¤Ç²ÙÊª¤ÎÃæ¿È¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È
»È¤¤¾¡¼ê¤ò¹â¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È
¡¦³°Â¦¥Õ¥í¥ó¥È¥¸¥Ã¥×
¡¦ÆâÂ¦¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È
¡¦³°Â¦¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È
¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¥«¡¼¥É¥Ý¥±¥Ã¥È
¡¦±£¤·¥Ý¥±¥Ã¥È¡ÊÇØÃæÂ¦¡¦³°Â¦¡Ë
¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï16¥¤¥ó¥Á¤Î¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤ä13¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¾®Êª¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤â³°Â¦¤Ë¤â¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤äÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¥Ð¥Ã¥°¤ò¥´¥½¥´¥½Ãµ¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Î³°Â¦¤â¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë
FLEXY¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÆâ³°¤Ë14¸Ä¤Î¥ë¡¼¥×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÕÂ°¤Î2ËÜ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î³°Â¦¤â¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢³°Â¦¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤á¤Î¥³¡¼¥È¡¢¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤²ÙÊª¤â³°Â¦¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆâÂ¦¤Ç²ÙÊª¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÉÈÈÂÐºö¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤·
ÉÔ°Õ¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥í¡¼¥ë¥È¥Ã¥×¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¤Ï¥È¥Ã¥×¥ê¥Ã¥É¤ò³«¤±¤Ê¤¤¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Íº®¤ß¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤âÃæ¿È¤ò¼é¤ê¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¥Ã¥É¤Î±ï¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Í¥ë¤Î¹øÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë±£¤·¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏRFID¥Ö¥í¥Ã¥¯²Ã¹©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ÎÅðÆñ¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¶Ð¡¢¥¸¥à¡¢½µËö¤Î¾®Î¹¹Ô¡¢³¤³°Î¹¹Ô¡Ä¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡ÖFLEXY¡×¤Ïmachi-ya¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò°Ê²¼¤«¤é¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>¡Ú¤â¤¦²ÙÊªÎÌ¤ÇÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡Û¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÁÎ¹¹Ô¤â¤³¤ì°ì¤Ä¡£ÂçÍÆÎÌ42L¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
Image: ³ô¼°²ñ¼ÒErfolg.
Source: machi-ya