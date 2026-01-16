¡Ö¥Ï¥³¥¹¥«¡×¤È¡Ö¥µ¥Ëー¡×¤¬¹çÂÎ¡ª ÎòÂå¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡Ö¥µ¥Ëー¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤¬½Â¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ÚÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¡Û
Åìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÖSunny Skyline¡Ê¥µ¥Ëー¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡Ë¡×
1´üÀ¸¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡Ö¥µ¥Ëー¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×
¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÀÄ¿§¤Ï1´üÀ¸¤ÎÇÛ¹çÉ½¤ò¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿¥«¥éー¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë¤Æ¡¢²û¤«¤·¤µ¤È»Â¿·¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤ÄÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼ÖÎ¾¡ÖSunny Skyline¡Ê¥µ¥Ëー¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ëー¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÅù¤ò³Ø¤ÖÀìÌç³Ø¹»¡ÖÆü»ºµþÅÔ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹»¡×¤Î³ØÀ¸¡Ê9´üÀ¸¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥¯¥ë¥Þ¡£¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢Æ±¹»¤Î1´üÀ¸¤¬½éÂå¡Ö¥µ¥Ëー¥¯ー¥Ú¡×¡ÊKB10·¿¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡ÖS15¥·¥ë¥Ó¥¢¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊSR20¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¤ÈÂ¤Þ¤ï¤ê¤ò´¹Áõ¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤Î´ðËÜ¹½À®¤Ï°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¥ëー¥à¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ø¥Ã¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï1´üÀ¸¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÏÀÖ¤À¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ø¥Ã¥É¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÉ¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢1´üÀ¸¤¬¥Ü¥Æ¥£¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÉÎÁ¤ÎÇÛ¹çÉ½¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¡ÈÀÄ¡É¤òºÆ¸½¤·¤ÆÅÉÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡È¥Ï¥³¥¹¥«´é¡É¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤ÎÍ·¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ4´üÀ¸¤¬À½ºî¤·¤¿¥Ï¥³¥¹¥«¤Î¥«¥¹¥¿¥à¼ÖÎ¾¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡Ö1´üÀ¸¤Î¥µ¥Ëー¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é1´üÀ¸¤Î¥µ¥Ëー¤È4´üÀ¸¤Î¥Ï¥³¥¹¥«¤Î2Âæ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Ï¥³¥¹¥«¡¢¥ê¥¢¤Ë¥µ¥Ëー¤ÎÌÌ±Æ¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤¿¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥Ëー¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÎòÂå³ØÀ¸¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÆâÊñ¤·¤¿¡È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¥ªー¥Ðー¥Õ¥§¥ó¥Àー¤Î¼«ºî¡ª
³ê¤é¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥ªー¥Ðー¥Õ¥§¥ó¥Àー¤ÏÄ´À°¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÇÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢¥ªー¥Ðー¥Õ¥§¥ó¥Àー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¤·Á¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ï´ûÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢FRP¤òÍÑ¤¤¤Æ°ì¤«¤éÀ½ºî¤µ¤ì¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¤ï¤º¤«¤Ê¥º¥ì¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢À½ºî¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÖ¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¥ªー¥Ðー¥Õ¥§¥ó¥Àー¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¿¥¤¥ä¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¢ー¥Á¤ò¡¢º¸±¦¶ÑÅù¤Ç¡È¤¤ì¤¤¤Ê±ß¡É¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£²¿ÅÙ¤âºî¤êÄ¾¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ï¥³¥¹¥«´é¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬LED¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¸½ÂåÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¹ç¤ï¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥³¥¹¥«¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Þ¤ï¤ê¤âÄ´À°¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Ï¥³¥¹¥«¤Î²£Éý¤Ï¡¢¥µ¥Ëー¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁõÃå¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢³ÆÉô¤ÎÉýµÍ¤á²Ã¹©¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥×¥í¥óÉôÊ¬¤Ï¥Ï¥³¥¹¥«¤Î¥Ñー¥Ä¤ò·¿¼è¤ê¤·¡¢Ãæ±û¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤ÆºÆÀÜ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥Ï¥³¥¹¥«½ãÀµ¥Ñー¥Ä¤òÍÏÀÜ¤·¤ÆÁõÃå¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥È¼«ÂÎ¤ÏLED¤ËÊÑ¹¹¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤Ï½ãÀµ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥°¥ê¥ë¤ÏFRP¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤È¥Ùー¥¹¤¬¡Ö¥µ¥Ëー¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥ê¥¢¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤¯¼ê¤ò²Ã¤¨¤º¡¢¥µ¥Ëー¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ä¥µ¥¤¥É¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¥¢¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥µ¥Ëー¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÀ½ºî¤Ç¤Ï¡Ö¼Ö¸¡¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤¬ÌÀ³Î¤ÊÁ°Äó¾ò·ï¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1´üÀ¸¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¼Ö¸¡¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼Ö¸¡Å¬¹ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ï¥¤¥Ñーµ¡¹½¤â¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¡£·ê³«¤±²Ã¹©¤«¤éµ¡¹½¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆâÁõ¤Ï¡È¤Û¤Ü¥¼¥í¡É¤«¤é¼«ºî¡£¥ì¥È¥í¡ß¸½ÂåÁõÈ÷¤ÎÍ»¹ç
Ãæ±û¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤¬¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥¼¥í¤«¤é¼«ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¡£
¡Ö1´üÀ¸¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥·ー¥ÈÄøÅÙ¤ÇÆâÁõ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁõÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½õ¼êÀÊÁ°¤ä¥â¥Ë¥¿ー²¼¤Ë¤ÏÌÚÌÜ¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£¤·¤«¤âÊÁ¥·ー¥È¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢ËÜÊª¤ÎÌÚºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¤µ°ìÊÕÅÝ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤âÁõÈ÷¡£¥ー¥ª¥ó¤Çµ¯Æ°¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ê¤É¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÁõÈ÷¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥íー¥ë¥Ðー¤Ï1´üÀ¸¤¬À½ºî¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¡£¤¿¤À¤·¡¢¥íー¥ë¥Ðー¤ò¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢Â¾¤Î¸«¤»¤¿¤¤ÉôÊ¬¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ðー¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ëー¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¤òÀ½ºî¤·¤¿Æü»ºµþÅÔ¼«Æ°¼ÖÂç³Ø¹» ¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²Ê¤Î4Ç¯À¸¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Ï³ØÀ¸¤¬Ä´¿§¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥éー¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö¥Èー¥Þ¥ì¥Ã¥É¡×¡£Ä´¿§¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¾Á°¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È³ØÀ¸¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿§¤Ç¤âÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ïº£¸å¡¢Âçºå¥ªー¥È¥á¥Ã¥»2026¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤ÏÌ¤¸ø³«¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
ÎòÂå³ØÀ¸¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¾ðÇ®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö¥µ¥Ëー¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¡£Å¸¼¨¤ò¸«¤¿¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤â¤¤Ã¤È²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£À½ºî¤òÃ´Åö¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£