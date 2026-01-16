ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ö¹õÅÄÄ«Æü¤Î¾×·âÁö¡×¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤ÏÈÓÅÄæÆÂç¤¬¡Ö²Ö¤Î£²¶è¡×¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿
²Ö¤Î£²¶è¤Ç½ç°Ì¤ò£µ¤Ä¾å¤²¤¿ÀÄ³ØÂç¡¦ÈÓÅÄæÆÂç photo by SportsPressJP/AFLO
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÀ©¤·¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡££µ¶è¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÁö¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹õÅÄ¤¬Åö½é¡¢Ì³¤á¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²Ö¤Î£²¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÈÓÅÄæÆÂç¡Ê2Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¶è´Ö½ç°Ì¤³¤½10°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à½ç°Ì¤ò£µ¤Ä¾å¤²¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿ÈÓÅÄ¤Ï¤¤¤«¤ËÂç¥¨¡¼¥¹¡¦¹õÅÄ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï10»þ´Ö37Ê¬34ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Ïº®ÀïÍ½ÁÛ¤â¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬±ýÏ©¡¢ÉüÏ©¡¢Áí¹ç¤Î´°Á´Í¥¾¡¡££²°Ì¤ÎÔ¢ÕÜ±¡Âç¤Ë£²Ê¬30ÉÃ°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÇÂç¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ï¡¢£µ¶è¤Ç¶Ã°ÛÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿"¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À"¤³¤È¹õÅÄÄ«Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹õÅÄ¤Ï²áµî£²Âç²ñ¡¢³Æ¹»¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤¬½¸¤¦£²¶è¤Ç¹¥Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â£²¶è¤¬ºÇÍÎÏ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹õÅÄ¤Ï£±Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é»³¾å¤ê¸õÊä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£±Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¸Î¾ã¤Ç¡Êµ¯ÍÑ¤Ç¤¤º¡Ë¡¢£²¡¢£³Ç¯¤Î»þ¤Ï¼ãÎÓ¡Ê¹¨¼ù¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç£²¶è¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡££´Ç¯ÌÜ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤«¤é¹õÅÄ¤Îµ¯ÍÑ¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê±ØÅÁ¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï£²¶è¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸¶¿¸´ÆÆÄ¤â¡Ø£µ¶è¡¦¹õÅÄ¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¶èµ¯ÍÑ¤Ë·¹¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿"¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹"¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤¬11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MARCHÂÐ¹³Àï2025¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¹õÅÄ¤Ï°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢10000m¤Ç27Ê¬37ÉÃ62¤È¤¤¤¦ÀÄ³ØÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢£²Ç¯À¸¤ÎÀÞÅÄÁÔÂÀ¤¬½é¤Î10000m¤Ç27Ê¬43ÉÃ92¤È¹õÅÄ¤Ë¼¡¤°¹¥¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤ê¡¢±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢ÈÓÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£°¦ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤â27Ê¬Âæ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡ÖMARCHÂÐ¹³Àï¤Ç¤Î27Ê¬Âæ¡¢12·î¤ÎºÇ½ªÁªÈ´¶¯²½¹ç½É¤ÈÍè¤Æ¡¢10ÆüÁ°¤«¤é¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿»þ¤Ë¡¢¹õÅÄ¤ò5¶è¤Ë²ó¤·¤Æ¤â¡¢£²¡¢£³¡¢£´¶è¤ÇÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ½ª·èÄê¤Ï10ÆüÁ°¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¸¶´ÆÆÄ¤¬¤«¤Í¤Æ¤è¤ê²¹¤á¤Æ¤¤¿¡Ø5¶è¡¦¹õÅÄ¡Ù¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹õÅÄ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢²Ö¤Î£²¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2Ç¯¤ÎÈÓÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú£±Ç¯ÌÜ¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤ËÀ®Ä¹¡Û
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢£³¤Ä¤ÎÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç½ÐÁö¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö5000m¤Î»ý¤Á¥¿¥¤¥à¤¬£²ÈÖ¼ê¤ÇÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¡ÊU20¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢»°Âç±ØÅÁ¤ÏÁö¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ¡ÊÂç³Ø±ØÅÁ¡Ë¤òÀÞÅÄ¤¬Áö¤ê¡¢È¢º¬¤Ç¤Ï¾®²Ï¸¶¡ÊÍÛÎ°¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¡£Æ±´ü¤Î¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤½¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÈÓÅÄ¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î£²Ç¯À¸À¤Âå¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹ñÂÎ£³°Ì¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¤ÆÆþ³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï²ù¤·¤µ¤Ð¤«¤ê¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢Á°²ó¤ÎÈ¢º¬¸å¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·»Ï¤á¤¿¡£ºòÇ¯£²·î¤Ï¡¢µÜ¸ÅÅçÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç£¶¶è¶è´Ö¾Þ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¼¯ÅçÍ´ÆÁ¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö£²·î¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ä±ØÅÁ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ì¤¿¤³¤È¤¬¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼çÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤â¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿·Ç¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢5000m¤Ç¤Ï¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½©¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ç½ÐÈÖ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Ç¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î±³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë£³¶è¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø»°Âç±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¡¢¿É»À¤òçÓ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£²¶è¤ÎÀÞÅÄ¤¬¶ìÀï¤·11°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ÈÓÅÄ¤â¶è´Ö10°Ì¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£µ¶è¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡¢£¶¶è¤Î¹õÅÄ¤¬Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤È£´Ç¯À¸¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£·°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍ¥¾¡¤ò¸«¤¨¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£µ¨ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏ¤Ï³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÈÓÅÄ¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈÔ²ó¤·¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï£¶¶è¶è´Ö¾Þ¤È³èÌö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âMARCHÂÐ¹³Àï¤Ç27Ê¬Âæ¤È²÷Áö¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï£²¶è¤ÎÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡Û
¡¡£²¶è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£²¡Á£³½µ´ÖÁ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¿´¤Å¤â¤ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈÓÅÄ¤Ï¸À¤¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±¶è¤Î¾®²Ï¸¶¤ÎÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÍè£±¶è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ó´¬Êþô¦¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬Ä¾Á°¤Ë°ßÄ²±ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢£´¶èÍ½Äê¤Î¾®²Ï¸¶¤¬µÞî±¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾®²Ï¸¶¤ÏÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶è´Ö¾Þ¶á¤¯¤ÇÍè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈÓÅÄ¤Ï¸À¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Âè£²½¸ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¾®²Ï¸¶¤Ï15km¤òÁ°¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÈÓÅÄ¤¬¾®²Ï¸¶¤«¤é¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤«¤é£±Ê¬19ÉÃº¹¤Î16°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÛÄê¤è¤êÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈÓÅÄ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æñ½ê¤Î¸¢ÂÀºä¤Þ¤Ç¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤òÍÞ¤¨¤ÆÁö¤ê¤Ä¤Ä¤âÃå¼Â¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢ÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¸¢ÂÀºä¤ò±Û¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶è´Ö10°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÀßÄê¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿£±»þ´Ö07Ê¬00ÉÃ¡Á30ÉÃ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë£±»þ´Ö06Ê¬29ÉÃ¤ÇÁö¤ê¤¤ê¡¢£µ¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¸¢ÂÀºä¤ÎÄêÅÀ¡Ê15.2km¡Ë¤«¤é¸ÍÄÍÃæ·Ñ½ê¤Þ¤Ç¤ÎÌó£¸km¤Ï¡¢¶è´Ö¾Þ¤Î¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥¥à¥¿¥¤¡Ê¾ëÀ¾Âç£´Ç¯¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢Á´21¿ÍÃæ£²ÈÖÌÜ¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¶è¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈÓÅÄ¤¬°¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤ê¤¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï"¤·¤Î¤°"£²¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÓÅÄ¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢£µ¶è¤Ç¤ÎµÕÅ¾·à¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Øµ±¤±ÂçºîÀï¡Ù¤òÈ¯Îá¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ë¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡Ù¤ò·Ç¤²¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎºîÀïÌ¾¤Ï¡¢Åçº¬¸©¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÓÅÄ¤äÀÞÅÄ¤é¼ã¤¤ÎÏ¤¬¡Ö¤É¤¦²½¤±¤ë¤«¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤¦¤¨¤ÇÌ¿Ì¾¤·¤¿ºîÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢£²¶è¤ÎÈÓÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£¶¶è¤ÎÀÐÀî¹Àµ±¡Ê£±Ç¯¡Ë¤È£·¶è¤Îº´Æ£°¦ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£³°Ì¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÀÞÅÄ¤¬¶è´Ö£²°Ì¤È¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦¼ã¤¤ÀïÎÏ¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£½Ð±À¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿"²ù¤·¤µ"¤Ï¡¢È¢º¬¤Ç¸«»ö¤Ë"´¿´î"¤Ë²½¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢²¼µéÀ¸¤¬Íèµ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£½Ð±À¤ÇÉÔÈ¯¤À¤Ã¤¿¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡Ù¤Ï¡¢£²¥«·îÈ¾¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÀ®¸ùÎ£¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£