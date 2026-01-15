¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤ËºÆÅÐ¾ì¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
ºòÇ¯·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Û¥é¡¼¡Ø28Ç¯¸å¡Ä¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡Ø28Ç¯¸å¡Ä Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤¬£±·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¡£¥·¥ê¡¼¥º°ìºîÌÜ¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù(2002)¤Ç¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¥¸¥à¤¬¡¢º£ºî¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Åö»þÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢Åö»þ¿·¿Êµ¤±Ô¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤Î»ØÌ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÉÂ±¡¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ¿Í¤È²½¤·¤¿³¹¤ÇÀ¸Â¸¼Ô¤òÃµ¤¹¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄÇ¯¥¸¥à¤ò±é¤¸¤¿¡£Æ±ºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¥¸¥à¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥·¥ê¡¼¥ººî¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¤»¤º¡¢°ÂÈÝ¤¬ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥à¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø28Ç¯¸å¡Ä Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥¢¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥Ë¥¢¡¦¥À¥³¥¹¥¿¡Ê¡Ø¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥³¥¹¥¿´ÆÆÄ¤Ï»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Ë¡Ø28Æü¸å¡Ä¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡È¤³¤Î±Ç²è¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î±Ç²è¤À¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ä¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥Æ¥¤¥¯¤Î´¶ÁÛ¤òÈà¤¬»ä¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÈà¤Ï¡Ê¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤Ç¡Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡©¡¡°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤Ç¸ì¤ë¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤òÌÈ¤ì¤¿¸ÉÅç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëËÜÅÚ¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡Ø28Ç¯¸å¡Ä¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¾¯Ç¯¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°ìºîÌÜ¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤êÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¡¢¥¸¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£±é¤¸¤¿¥¥ê¥¢¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Î¥Ë¥¢¡¦¥À¥³¥¹¥¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤òºî¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤¬À¸¤ó¤À¥·¥ê¡¼¥º¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸«¤»¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤Î±Ç²è¤ÏÀäÂÐ¤Ë·à¾ì¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤±Ç²è¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È´ÑµÒ¤Î´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø28Ç¯¸å¡Ä Çò¹ü¤Î¿ÀÅÂ¡Ù
£±·î16Æü¡Ê¶â¡ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«