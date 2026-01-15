°æ¾å¾°Ìï VS 23ÀïÌµÇÔ²¦¼Ô¤Ï¡Ö¼Â¸½¤¹¤ë¤è¡×¡¡¿Ø±Ä¤¬¶¯Ä´¡¢2³¬µéº¹¤Ç¤â¡ÖÈà¤Ï¹Ô¤¯¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
°æ¾å¡½ÃæÃ«Àï¤Ë³¤³°¤«¤é¤âÃíÌÜ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¡¢Á°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬5·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡È¤½¤ÎÀè¡É¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÌÜ¤â¡£¡È¥Ð¥à¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¬¤¢¤ëÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥ê¥ó¥°¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¬¥ë¥·¥¢»á¡£ÊÌ¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢°æ¾å¡½ÃæÃ«Àï¤Î¾¡¼Ô¤È¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬ÂÐÀï¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ï¡Ö¡Ê°æ¾å¡½ÃæÃ«Àï¤Î¾¡¼Ô¤È¤Î¡Ë»î¹ç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤½¤Î»î¹ç¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤è¡£¤â¤¦¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡£¼Â¸½¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸ò¾Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢12·î¤Ë°æ¾å¤¬»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖSNS¤Ï¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¡¢¥Ð¥àÂÐ¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÎÏÃ¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÎÏÀâ¡£¶½¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Â¦¤«¤é¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï23ÀïÁ´¾¡¡Ê16KO¡Ë¡£°æ¾å¡¢ÃæÃ«¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¥ã¥ê¥¢ÌµÇÔ¤ÎÌÔ¼Ô¤À¡£¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡á³¬µé¤òÄ¶¤¨¤¿³ÊÉÕ¤±¡Ë¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë°æ¾å¡¢3°Ì¤Ë¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢6°Ì¤ËÃæÃ«¤¬¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÌ´¤ÎÂÐ·è¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤È¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç2³¬µé°ã¤¦¡£°æ¾å¤Ë¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ø³¬µé¤ò¾å¤²¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¡¢ÂÐÀï¤Î¼Â¸½¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¬¥ë¥·¥¢»á¤Ï¡Ö»ä¤¬¥Ð¥à¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤¢¤È1»î¹ç¤Ç¡¢Áá¤±¤ì¤Ð4·î¤«5·î¤Ë¤â¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç4ÃÄÂÎÅý°ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë°æ¾å¤äÃæÃ«¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¼¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï118¥Ý¥ó¥É¡Ê¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ë¤ò»î¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼ê¶¯¤¤¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤·¤Í¡×¤È¥¬¥ë¥·¥¢»á¤ÏÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤·¥Ð¥à¤Ë¡Ø»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¾¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Èà¤Ï¹Ô¤¯¡£122¥Ý¥ó¥É¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ë¤Ë¤À¤Ã¤Æ¾å¤²¤ë¡£Èà¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¥Ð¥à¤ÏÃ¯¤È¤Ç¤âÀï¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë