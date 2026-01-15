¿··¿¡Ø¥Þ¥Ä¥ÀCX-5¡Ù¤Ë¿·¿§¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤È°ÕµÁ¡¡¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¹â²òÁüÅÙ²½¡¡¤É¤Î¹ñ¤Î¸÷¤Ç¤â¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
¸½¹Ô¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤ÎÀµ¾ï¿Ê²½ÈÇ
¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢1·î9¡Á11Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡ÊTAS¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¤¥«¡Ù¤Î¡Ø¥Þ¥Ä¥ÀCX-5¡Ù¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¿·¿§¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¤¬½é¸ø³«¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥¶¥¤¥óËÜÉô¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÄØµ®µª¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¿§¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¤¥«¡ÙºÎÍÑ¡ªÆüËÜÆ³Æþ¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¿··¿¥Þ¥Ä¥ÀCX-5¡Ê²¤½£»ÅÍÍ¡Ë¡¡Á´125Ëç
¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¤¥«¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤ÎÀµ¾ï¿Ê²½ÈÇ¤Ç¡¢¤½¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¹â²òÁüÅÙ²½¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥Ä¥À¤Ï¿··¿CX-5¤Ë¿·¿§¤Î¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¤¥«¡Ù¤òºÎÍÑ¡£ ¥Þ¥Ä¥À
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2ÅÀ¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥Þ¥¤¥«¤ÎÎ³»Ò¤òºÙ¤«¤¤¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¤¬¶¯¤¤¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¾¯¤·Çò¤¯¸÷¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢¸÷¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢ÄØ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖCX-5¤Ï¼çÎÏ¼Ö¼ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¿§¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¤ÏÀ¤³¦¤Î¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â10¡ó¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥§¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¤Ï¼ÒÆâ¤«¤é¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿··¿CX-5¤¬¡ØËÜ¼Á¤òËá¤¾å¤²¤ë¡Ù¡¢¡Ø²¦Æ»¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ù¤³¤È¤ò³«È¯Êý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¿§¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£
À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ç¤âº°¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë
¤³¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¡¢CMF¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ëÄó°Æ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
CX-5¤Î¼çÀï¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¹¥¿¥Ç¥£¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¤ÎÊó¹ð¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¸÷¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¨¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥Þ¥Ä¥À¥Ç¥¶¥¤¥óËÜÉô¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÄØµ®µª¤µ¤ó¡£ ÆâÅÄ½Ó°ì
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯²¤ÊÆ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÀÄ·Ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Ï¾¯¤·¸Å½¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¶¯¤¤¸÷¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êº°¤Ë¸«¤¨¤ë¿§¤ò¡×¤È³«È¯¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÌ»º¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§²ñ¤Ç¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ²Å·¤Î²¼¤Ç¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¡¢±«¤Ï¹ß¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÆÞÅ·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¸«¤ë¤È¡¢º°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿¤Ã¹õ¤Ç±¢±Æ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿§¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¿§¤Ç¡¢¤É¤Î»Ô¾ì¤Ç¤âÇä¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï½©¤«¤é¼¡¤Î½Õ¤Þ¤ÇÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤âÇß±«¤Ê¤É±«¤ÎÆü¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤Èº°¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈºÆÅÙÄ´À°¤ò¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÎÉ¤¤¿§¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄØ¤µ¤ó¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥«¥é¡¼¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêÎÌ²½
º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥«¥é¡¼¤ÎÄêÎÌ²½¤À¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¿§¤ò¸«¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÌÅÙ¤¬¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÀÄ¤ß¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¡£¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¡Ø¤³¤Î¿§¤ÏÁ°¤Î¿§¤è¤êÀÄ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÙÅù¡¢¿ô»ú¤Ç¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤â´Þ¤á¤ÆÊý¸þÀ¤òÌÂ¤ï¤º¤ËÃ»´ü³«È¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Î¥«¥é¡¼¤È¿·¿§¡Ø¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¤¥«¡Ù¤ÎÈæ³Ó¡£ ¥Þ¥Ä¥À
¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¤¥«¤Ï¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Çµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¿§¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÀÄ¤¬¶¯¤¤¤È¡¢Äñ¹³´¶¤ò»ý¤Ä¤ªµÒÍÍ¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¤¥«¤Ï¸÷¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤êÀÄ¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³°¸÷¤Î²¼¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡×
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤ÎÇò¤È¹õ¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¡£
¡Ö¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÈÇò¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤ÎÍÎÉþ¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ùÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£CX-5¤Î¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â¤½¤ÎÊÕ¤ËÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÄØ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÏÄêÈÖ¿§¤È¤·¤Æ¡Ø²¡¤µ¤¨¡Ù¤Î¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤³¤Ë²þ¤á¤ÆÃåÌÜ¤·¡¢¤É¤Î¹ñ¤Î¸÷¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¥È¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Ï²°Æâ²ñ¾ì¤Î¸÷¸»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂÀÍÛ¸÷¤Î²¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥«¥é¡¼¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£