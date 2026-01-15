459Ëü±ß¡ª ¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×È¯É½¡ª ÆüËÜÀìÍÑ¤Î¡Ö´Ñ²»³«¤¥É¥¢¡×¡õ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ö¥¿¡¼¥Ü¡×ÅëºÜ¡ª ÊØÍø¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤â¥¤¥¤¡Ö¥ë¥Î¡¼ ¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¥¯¥ë¡¼¥ë¡×ÅÐ¾ì
¿·¡Ö¡È3Îó7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¡ª
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¤Ï¡¢2Îó¥·¡¼¥È¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡¢¥ë¥Î¡¼¡Ö¥«¥ó¥°¡¼¡×¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÈÁ´Ä¹¤ò±ä¤Ð¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë¡¢Á°¸å¥¹¥é¥¤¥É¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß (2¡¢3ÎóÌÜ)¡¢Ä·¤Í¾å¤² (2¡¢3ÎóÌÜ)¡¢¼è¤ê³°¤· (2¡¢3ÎóÌÜ) ¤¬¤Ç¤¤ë7¤Ä¤ÎÆÈÎ©¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¡¢ÆüËÜÀìÍÑ¤È¤Ê¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤òÁõÈ÷¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼ ¥¯¥ë¡¼¥ë¡×¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯2·î5Æü¤«¤é¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¥ó¥°¡¼¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Âè3À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î3ÂåÌÜ¥«¥ó¥°¡¼¤Ï¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦Æü»º¡¦»°É©¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖCMF-C¡¿D¡×¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¾ù¤ê¤Î¥¿¥Õ¤ÊÀÑºÜÇ½ÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤äÀÅ½ÍÀ¡¢Áà½Ä°ÂÄêÀ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê3ÂåÌÜ¥«¥ó¥°¡¼¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÈÁ´Ä¹¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ3Îó¥·¡¼¥È¤Î7Ì¾¾è¤ê¤È¤·¤¿¹ñÆâ½éÆ³Æþ¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4910mm¡ßÁ´Éý1860mm¡ßÁ´¹â1810mm¤È¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤è¤ê¾¯¤·¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥ó¥°¡¼¤ËÈæ¤ÙÁ´Ä¹¤Ï+420mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â+190mmÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥«¥ó¥°¡¼¤È´ðËÜÅª¤ËÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ó¥°¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥µ¥Ï¥é¤â¥¯¥ë¡¼¥ë¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾èÍÑ¼Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¥ë¥Î¡¼¥°¥é¥ó¥«¥ó¥°¡¼¤È¥À¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ ÆüËÜÀìÍÑ¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â´ðËÜ¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼¼Æâ¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿3Îó¥·¡¼¥È¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2ÎóÌÜ¡¢3ÎóÌÜ¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¡¦ÀÞ¤ê¾ö¤ß¡¦Ä·¤Í¾å¤²¡¦¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï1024ÄÌ¤ê¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥²¥Ã¥¸ÍÆÎÌ¤Ï¡¢7¿Í¾è¼Ö»þ¤Ç500L¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ò¼è¤ê³°¤¹¤È1340L¡£2¡¢3ÎóÌÜ¤ò¼è¤ê³°¤¹¤ÈºÇÂç¤Ç3050L¤È¤Ê¤ê¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤é¤·¤¤¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ131ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯240Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¤³¤ì¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ7Â®AT (7EDC) ¤Ç¡¢WLTC ¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï¡¢14.7km¡¿L ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥Ç¥Ã¥É¥°¥ê¥Ã¥×µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥ë¡¼¥ë¤ÎÆÃÊÌÁõÈ÷¤È¤·¤ÆÁõÃå¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¥¿¥¤¥ä¤âÁõÃå¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë¤Ï¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¥ï¡¼¥Ë¥ó¥° (Á°Êý¼Ö´Öµ÷Î¥·ÙÊó)¤ä¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼(¥Õ¥í¥ó¥È/¥µ¥¤¥É/¥ê¥¢)¡¢¥ì¡¼¥ó¥Ç¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥Ë¥ó¥° (¼ÖÀþ°ïÃ¦·ÙÊó)¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÈèÏ«¸¡ÃÎ¥¢¥é¡¼¥È¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¤¥ó¥ì¥³¥°¥Ë¥·¥ç¥ó (¸òÄÌÉ¸¼±Ç§¼±)¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤ÎÍÍ¡¹¤Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï459Ëü±ß¤Ç¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£