¡Öµª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤Ï1²ó¤¯¤é¤¤¡×½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¡¡°ìÈÌ»²²ì¤Ç¡ÖÅ·¹Ä²È¤È¿Íµ¤³Êº¹¡×ÊóÆ»¤â¡Èº¹¤¬À¸¤¸¤¿Á³¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¡É
¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¡ª¥Ð¥ó¥¶¡¼¥¤¡ª¡×
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬µÜÅÂ¡¦Ä¹ÏÂÅÂ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅìÄí¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»²²ì¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤ËÆü¤Î´Ý¤Î¾®´ú¤ò¿¶¤ê¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
1·î2Æü¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¾å¹Ä¤´É×ºÊ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤é¹ÄÂ²Êý¤¬¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿6Ëü140¿Í¤Î»²²ì¼Ô¤«¤é¤Î½Ë°Õ¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤¿¡£
°ìÈÌ»²²ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ10Ê¬¤«¤é¸á¸å2»þ20Ê¬¤Ë¤«¤±¤Æ¹ç·×5²ó¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤È¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢Ä¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ó¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯9·î¤ËÀ®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î°ìÈÌ»²²ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤µ¤ì¤¿¤´ÍÍ»Ò¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç»²²ì¼Ô¤Ë¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºòÇ¯Ëö¤Ë¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¡£¤À¤¬°Õ³°¤Ë¤âÅöÆü¤Ï¡¢¡ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¥³¡¼¥ë¡É¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊ¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤¬¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÁ°Êý¤ÎÃæ±û¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÅ·¹ÄÊÅ²¼¡ª¡Ù¡Ø¹Ä¹¡¤µ¤Þ¡ª¡Ù¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¤ª¼êÀ½¤Î¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¦¤Á¤ï¡É¤ò¿¶¤ë¿Í¤âÊ£¿ôÌ¾¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÊÂ¤ß¤Î¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤À¤±¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ÄÂ²Êý¤Î¤ªÌ¾Á°¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¡Øµ×»Ò¤µ¤Þ¡ªÍª¿Î¤µ¤Þ¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿É÷¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤Ï¡¢»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Ï1²ó¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÈÌ»²²ì¡£¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤â1·î10Æü¤Ë¡Ö½©¼ÄµÜ²È¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤³¤¨¤º¡Ä¡×¡¡Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡È°ìÈÌ»²²ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤Ç¸«¤¨¤¿¡ÖÅ·¹Ä²È¤È¤Îº¹¡×¤È¤¤¤¦Âê¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¹ÄÂ²Êý¤Î¤ªÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¡ÈÉÔ¿Íµ¤¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¿·Ç¯¤Î°ìÈÌ»²²ì¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¹ñÌ±¤«¤é½Ë²ì¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹Ô»ö¡£
½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÏµÜÆâÄ£Ä£¼Ë¤Î²°¾å¤«¤é°ìÈÌ»²²ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¹á½ß¹Ä¹¡¤â¤ª»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¹ñÌ±¤¿¤Á¤Ï¡ÖËüºÐ¡ª¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤È¹á½ß¹Ä¹¡¤¬½é¤á¤ÆµÜÆâÄ£Ä£¼Ë¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï1951Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ26Ç¯¡Ë¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢µÜ²È¤Î¹ÄÂ²Êý¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¿À®¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡È¥Ò¥²¤ÎÅÂ²¼¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡É𥶡¿Î¿Æ²¦¤ÏÅ·¹Ä¤´°ì²È¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢»²²Ã¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢𥶡¿Î¿Æ²¦¤ÎÄ¹½÷¤Ç»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ç22Ç¯6·î¤Ë¡ØÏÂÜÛweb¡Ù¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤³¤¦ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÉã¤Ï¡¢°ìÈÌ»²²ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÅ·¹Ä¤´°ì²È¡ÊÆâÄî¹ÄÂ²¡Ë¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆâÄî³°¹ÄÂ²¤Ï¤¿¤À¤Î¶¡Êô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸æ¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤ÏÉã¤â»²Îó¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»²²ìµÒ¤ÎÊý¤¬¡ÖÅÂ²¼¡Á¡ª¡×¤ÈÉã¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÉã¤Ï¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¤¿¤á¤Î¹Ô»ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¤Ï¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤«¤é°ìÈÌ»²²ì¤Ø¤Î»²Îó¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤é¤ì¤¿¡£°ÊÍè¡¢𥶡¿Î¿Æ²¦²È¤Ï»²Îó¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·Ç¯¹Ô»ö¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÈÌ»²²ì¤Ï»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Õ
¸½ºß¡¢¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉË»Ò¤µ¤Þ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤â𥶡¿Î¿Æ²¦¤È¤Î²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉË»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆ±¥³¥é¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô»ä¤¬Î±³Ø¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿ÍâÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Éã¤ËÆÍÁ³¡Ö°ìÈÌ»²²ì¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï²¶¤ÎÊý¿Ë¤À¡£¤ªÁ°¤Ë¶¯À©¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤â¤·¤Ð¤·¹Í¤¨¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯·Ð¸³¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢·Ð¸³¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢½é¤á¤Æ»²Îó¤·¤¿2011Ç¯¤Î°ìÈÌ»²²ì¤Î·Ê¿§¤ò»ä¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Õ
Á°½Ð¤Î¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö𥶡¿Î¿Æ²¦¤¬ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÈÅ·¹Ä²È¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¹ÄÂ²¤¬½Ë²ì¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»²²ì¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤â¹çÅÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Ë¼¡¤°¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°ÌÂèÆó°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÆâÄî¹ÄÂ²¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¹Ä»Ì²È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½©¼ÄµÜ²È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤¤¤ÁµÜ²È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤Ë¤Ï¡ÈÅ·¹Ä¤´°ì²È¤è¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¤ª¹Í¤¨¤¬¤ª¤¢¤ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦Ã¼¤ËÎ©¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£Å·¹Ä²È¤ò»Ù¤¨¤ë¤ªÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤ä¤ª¼ê¿¶¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÇÒ»¡¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ»²²ì¤Ï¡¢Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹Ä¼¼¤ÎÉÔÊ¸Î§¤Î¤è¤¦¤À¡£