【ディオズニーストア】ユニベアシティ15周年！ 描き起こしアートやお祝い企画を公開
ディズニーストアで誕生したオリジナルキャラクター「UniBEARsity（ユニベアシティ）」が、2026年1月21日（水）に15周年を迎える。特別な描き起こしアートが登場し、おめでとうキャンペーンも開催される。
＞＞＞ユニベアシティのキャラクターや新作アイテムをチェック！（写真25点）
「UniBEARsity（ユニベアシティ）」は、Disney Universityに通うミッキーマウスやミニーマウスたちが、宿題に取り組む物語から生まれたディズニーストアオリジナルキャラクターのクマのぬいぐるみシリーズ。ミッキーが作ったモカ、ミニーが作ったプリンなど、それぞれのクマは作った本人にどこか似ているのが特徴だ。
そんなユニベアシティが2011年1月に販売を開始して以来、多くの方々に愛され、2026年1月21日（水）に15周年を迎える。
これまでに登場したキャラクターは、ミッキー＆フレンズをはじめ、ディズニープリンセスをモチーフにした「Disney Princess BEAR by UniBEARsity」、ディズニー＆ピクサー作品からインスパイアされた「PIXAR UniBEARsity」など多岐にわたり、15年の中で約100種類以上のキャラクターが誕生した。ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンのほかにも、専用コスチュームなどを取り揃えたシリーズとなっている。
そして今回、15周年のアニバーサリーにふさわしい特別な描き起こしアートが登場。ミッキー＆フレンズはDisney Universityの中庭に各々が作ったクマのぬいぐるみとお祝いのために勢揃い。ユニベアシティのアニバーサリーではおなじみのケーキを前に集合した華やかなアートとなっている。
またユニベアシティ15周年を記念し、ディズニーストア公式SNS（X・Instagram）
にてキャンペーンが実施される。ディズニーストアの公式SNS（X・Instagram）を
フォローし、ユニベアシティとの思い出エピソードなどをコメントすると、抽選で合計500名に15周年限定「ブック型小物入れ」（非売品）がプレゼントされる。キャンペーン詳細や応募方法については、後日キャンペーン投稿を確認してほしい。
そして、『ズートピア』に登場するジュディ・ホップスとニック・ワイルドをモチーフにしたユニベアシティが登場。ジュディをイメージしたパウキャロットは、ピンと立った長い耳と丸いしっぽが特徴で、ニンジン型レコーダーペンを手にした愛らしいデザイン。ニックをイメージしたパウシクルは、尖った耳と長いしっぽ、目の表情がポイントで、作中に登場するアイスキャンディーを持っている。
ラインナップは、ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンのほか、専用コスチュームが展開される。
（C） Disney
＞＞＞ユニベアシティのキャラクターや新作アイテムをチェック！（写真25点）
「UniBEARsity（ユニベアシティ）」は、Disney Universityに通うミッキーマウスやミニーマウスたちが、宿題に取り組む物語から生まれたディズニーストアオリジナルキャラクターのクマのぬいぐるみシリーズ。ミッキーが作ったモカ、ミニーが作ったプリンなど、それぞれのクマは作った本人にどこか似ているのが特徴だ。
そんなユニベアシティが2011年1月に販売を開始して以来、多くの方々に愛され、2026年1月21日（水）に15周年を迎える。
これまでに登場したキャラクターは、ミッキー＆フレンズをはじめ、ディズニープリンセスをモチーフにした「Disney Princess BEAR by UniBEARsity」、ディズニー＆ピクサー作品からインスパイアされた「PIXAR UniBEARsity」など多岐にわたり、15年の中で約100種類以上のキャラクターが誕生した。ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンのほかにも、専用コスチュームなどを取り揃えたシリーズとなっている。
またユニベアシティ15周年を記念し、ディズニーストア公式SNS（X・Instagram）
にてキャンペーンが実施される。ディズニーストアの公式SNS（X・Instagram）を
フォローし、ユニベアシティとの思い出エピソードなどをコメントすると、抽選で合計500名に15周年限定「ブック型小物入れ」（非売品）がプレゼントされる。キャンペーン詳細や応募方法については、後日キャンペーン投稿を確認してほしい。
そして、『ズートピア』に登場するジュディ・ホップスとニック・ワイルドをモチーフにしたユニベアシティが登場。ジュディをイメージしたパウキャロットは、ピンと立った長い耳と丸いしっぽが特徴で、ニンジン型レコーダーペンを手にした愛らしいデザイン。ニックをイメージしたパウシクルは、尖った耳と長いしっぽ、目の表情がポイントで、作中に登場するアイスキャンディーを持っている。
ラインナップは、ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンのほか、専用コスチュームが展開される。
（C） Disney